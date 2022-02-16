В МИД Украины уточнили дату визита главы МИД Великобритании в Киев

Визит Трасс в Киев планировался на 1 февраля, но она заболела COVID-19 Фото: EPA

Это будет ее первый визит в Украину.

В МИД отметили, что он направлен на "углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Соединенным Королевством, координацию дальнейших действий для укрепления безопасности на европейском континенте".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Трасс проведут переговоры о совместных мерах по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии и о практической поддержке Украины со стороны Соединенного Королевства в укреплении ее обороноспособности.

Также они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, включая кибербезопасность, а также в отраслях торговли и инвестиций.

Ранее Кулеба анонсировал визит Трасс 18 февраля.