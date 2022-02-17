Российская армия у границы с Украиной увеличилась на 7 тыс. военных – СМИ

Согласно новым данним США, численность российских войск на границе с Украиной составляет почти 150 тыс. человек Фото: mil.ru

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что это увеличение количества военных делает заявление России о выводе войск "ложным", а публичная открытость президента России Владимира Путина к дипломатии была прикрытием, сообщает CNN.

По словам чиновника, россияне "хотят только публично предложить поговорить и заявить о деэскалации, в то время как в частном порядке мобилизуются для войны".

Согласно новым данним США, численность российских войск на границе с Украиной составляет почти 150 тыс. человек.

Высокопоставленный чиновник из администрации Байдена сказал, что "в ближайшие дни следует ожидать новых ложных сообщений от российских государственных СМИ", пишет CNN.

По данным источника, Россия может использовать ложный предлог для нападения, в том числе заявления о деятельности НАТО или "вторжении" на российскую территорию, или утверждения о "зверствах", происходящих на восточном Донбассе, который находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

Американские официальные лица заявили, что "окно для потенциального вторжения открыто, но окончательное решение все равно придется принять загадочному российскому лидеру", пишет CNN.

Об активизации россиян на границе может свидетельствовать, в частности, и установка ними понтонного моста через реку Припять на границе с Украиной. Соответствующие снимки опубликовал в Twitter корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

Как сообщает The Insider, мост существенно сокращает расстояние от белорусского поселка Ямполь до границы с Украиной и уменьшает путь со 167 км до 96 км. До этого в районе поселка заметили 5-ю танковую и 37-ю мотострелковую бригады из Бурятии, сообщает издание.