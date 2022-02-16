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Зеленский: Хочу верить, что о чем-то отдельно с Россией без нас не договаривались. Хотя сигналы поступают разные

Зеленский: Я считаю, что общий голос и совместное давление дипломатии сработали
Зеленский: Я считаю, что общий голос и совместное давление дипломатии сработали
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нельзя полностью исключать вероятность обсуждения западными партнерами темы Украины с Россией, однако центр принятия решений о будущем страны находится в Киеве. Об этом он сказал во время телемарафона национального единения 16 февраля, который транслировал "24 канал" в YouTube.

"Я считаю, что общий голос и совместное давление дипломатии сработали. На 100% – не могу сказать. Хочу верить, что о чем-то отдельно дипломатия с Россией без нас не договаривалась. Хочу в это верить, хотя понимаем, что есть сигналы разные. Но не то время, чтобы просто верить в сигналы. Надо иметь доказательства. Тем не менее, мы не боимся даже тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, потому что большинство мировых лидеров поддерживают именно нашу позицию, потому что за нашей позицией правда", – заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что центр принятия решений всех решений об Украине – это сама Украина и украинское общество. 

"Я не могу стопроцетно вам сказать, что те или иные лидеры не ведут свои беседы с РФ и о чем-то не думают, о будущем, о своем участии в будущем. Кто-то хочет кому-то понравиться. Причин может быть очень много. Но все решения об Украине принимаются именно в Украине. И поэтому к нам приезжат в Украину очень важные для нас лидеры и партнеры", – заявил президент.

Контекст:

В январе-феврале Украину посетил ряд мировых лидеров и глав дипломатических ведомств. Визиты проходят на фоне скопления российских войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, дипломатические отношения, российская агрессия, дипломаты
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