Зеленский: Хочу верить, что о чем-то отдельно с Россией без нас не договаривались. Хотя сигналы поступают разные

"Я считаю, что общий голос и совместное давление дипломатии сработали. На 100% – не могу сказать. Хочу верить, что о чем-то отдельно дипломатия с Россией без нас не договаривалась. Хочу в это верить, хотя понимаем, что есть сигналы разные. Но не то время, чтобы просто верить в сигналы. Надо иметь доказательства. Тем не менее, мы не боимся даже тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, потому что большинство мировых лидеров поддерживают именно нашу позицию, потому что за нашей позицией правда", – заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что центр принятия решений всех решений об Украине – это сама Украина и украинское общество.

"Я не могу стопроцетно вам сказать, что те или иные лидеры не ведут свои беседы с РФ и о чем-то не думают, о будущем, о своем участии в будущем. Кто-то хочет кому-то понравиться. Причин может быть очень много. Но все решения об Украине принимаются именно в Украине. И поэтому к нам приезжат в Украину очень важные для нас лидеры и партнеры", – заявил президент.