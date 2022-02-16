В Эстонии цветами украинского флага подсветили здание правительства, в Словакии – президентский дворец, в Грузии – телебашню

В знак солидарности с украинцами в разных странах подсвечивают в цвета флага Украины здания и сооружения Фото: depositphotos.com

В Эстонии цветами флага Украины было подсвечено здание правительства страны, сообщила в Twitter премьер-министр страны Кая Каллас.

"Сегодня в Украине День единения. Никакое давление на Украину и ее народ не может подорвать силу их решимости отстаивать свою страну, суверенный выбор, демократию. Наша поддержка непоколебима, и наше сообщение ясно: мы поддерживаем Украину", – написала политик.

Today is the #DayOfUnity in Ukraine. No amount of pressure on ???????? & its people can undermine the strength of their determination to stand for #Ukraine, sovereign choice, democracy.



Our support is unwavering & our message clear: we #StandWithUkraine. ????????#UnitedWithUkraine pic.twitter.com/qse3F7lRfu — Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2022

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца поблагодарила Эстонию за поддержку Украины и сообщила в Twitter, что 16 февраля здания правительства и МИД страны были подсвечены в цвета украинского флага.

Today is the Day of National Unity in #Ukraine. Thank you, Estonia, for standing with Ukraine. The Government @EstonianGovt and @MFAestonia lit in blue and yellow tonight in support of Ukraine ????????#StandWithUkraine#UnitedWithUkraine pic.twitter.com/3utEPqdzu1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) February 16, 2022

В Словакии в цвета флага Украины подсветили президентский дворец, сообщила в Twitter президент страны Зузана Чапутова.

"В связи с тем, что Украина отмечает День единения, президентский дворец освещен сине-желтым светом в знак поддержки нашего соседа. Символы важны, но наше единство и решимость отстаивать демократию и свободу делают нас еще сильнее", – написала она.

As #Ukraine marks the #UnityDay, the Presidential Palace is lit in blue & yellow ???????? as an expression of support to our neighbour. Symbols are important but it’s our unity & resolve to stand for democracy & freedom that makes us stronger. pic.twitter.com/6sRODzi8Ow — Zuzana * aputová (@ZuzanaCaputova) February 16, 2022

В Грузии по случаю Дня единства Украины подсветили в цвета государственного флага Украины тбилисскую телебашню, сообщила в Facebook телекомпания Formula.

В мэрии Тбилиси сообщили, что телебашню подсветили в цвета украинского флага в знак солидарности и поддержки народа Украины.