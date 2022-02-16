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Глава Еврокомиссии: Мы сталкиваемся с самым большим наращиванием войск на европейской земле со времен холодной войны

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Фон дер Ляйен: Украина суверенная страна. Он сама делает выбор в отношении своего будущего
Фон дер Ляйен: Украина – суверенная страна. Он сама делает выбор в отношении своего будущего
Фото: EPA

У границ Украины наблюдается самое большое скоплений войск с момента холодной войны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте 16 февраля, ее речь опубликована на сайте ЕК.

"Сама причина, по которой был создан наш союз, состоит в том, чтобы положить конец всем войнам в Европе. Поэтому мне особенно больно обращаться к вам сегодня, поскольку мы сталкиваемся с самым большим наращиванием войск на европейской земле со времен самых мрачных дней холодной войны", – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что украинский народ "мужественно пытается жить дальше".

"Но многие из них держат у входной двери сумки для экстренных случаев с основной одеждой и важными документами на случай, если им придется бежать из дома. Другие запаслись консервами, чтобы подготовиться к худшему. Некоторые даже устроили убежища в своих подвалах. Это не истории из 1940-х годов. Это Европа 2022 года. И происходит это из-за целенаправленной политики российского руководства. Украина – суверенная страна. Он сама делает выбор в отношении своего будущего. Но Кремлю это не нравится, и поэтому он грозит войной. В этом суть нынешней эскалации. И несмотря на признаки надежды, которые мы видели вчера, это то, с чем мы просто не можем согласиться", – заявила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что сейчас Украина более сильная и свободная, чем в 2014 году, и "именно поэтому Кремль снова угрожает ей".

"Мы твердо стоим на стороне Украины. Идею о том, что Кремль должен решать, чего украинцы могут желать, а чего – не могут, мы просто не можем принять. Идея сфер влияния – это призраки прошлого века", – заявила политик.

Фон дер Ляйен также сказала, что несмотря на сообщения РФ, НАТО пока не видит признаков какого-либо сокращения российских войск у границ Украины, "и если Кремль выберет насилие против Украины, наш ответ будет сильным и единым". 

По ее словам, "это кризис, созданный Москвой, и теперь есть два разных варианта будущего".

"В одном из них Кремль решает начать войну против Украины с огромными человеческими жертвами – то, что, как мы думали, осталось позади после трагедий ХХ века. Отношения Москвы с нами будут серьезно подорваны. Вступят в силу жесткие санкции, которые повлекут за собой тяжелые последствия для российской экономики и перспектив ее модернизации. Но возможно и другое будущее. Будущее, в котором Россия и Европа сотрудничают в своих общих интересах. Будущее, в котором свободные страны мирно работают вместе. Будущее процветания, построенное на уважении основополагающих принципов, закрепленных в Уставе ООН, и в архитектуре европейской безопасности со времени Хельсинкского Заключительного акта. Это мое стремление. И я уверена, что русский народ тоже разделяет это стремление. Теперь решение за Кремлем. Какой бы путь они ни выбрали, мы будем стоять на своем. Европа будет едина, на стороне Украины, на стороне мира, на стороне народов Европы", – сказала глава Еврокомиссии.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, вторжение, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия
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