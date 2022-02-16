Полиция, Кабмин, дети и взрослые, знаменитости и "Бандерштат". На челлендж в День единения откликнулись десятки тысяч людей. Обзор сетей

В постах они ставят хештег #UAразом. В Facebook сообщений с таким хештегом уже более 25 тыс., в Instagram – более 10 тыс. Издание "ГОРДОН" приводит подборку постов.
Первыми были президент с супругой.
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Их примеру последовали премьер-министр Денис Шмыгаль...
...и члены правительства Украины.
"Укравтодор"...
и Нацполиция в разных регионах страны.
Черновцы.
Одесса.
Полтава.
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Кропивницкий.
В челлендже приняли участие очень маленькие украинцы...
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...и люди, которые помогают им появиться на свет.
Всемирно известные граждане Грузии – экс-президент Георгий Маргвелашвили, артисты Вахтанг Кикабидзе и Нино Катамадзе, – а также грузинские журналисты, сценаристы и другие.
Украинские знаменитости.
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Школы, университеты, детсады и другие образовательные учреждения...
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...и весь "Бандерштат"!
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16 февраля на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом. Он состоит из двух эфиров: утренний – с 8.00 до 10.00 и вечерний – с 19.00 до 22.00. Президент Украины Владимир Зеленский запустил с соцсетях челлендж, участники которого должны сделать фото или видео с флагом Украины и опубликовать их с хештегом #UAразом.
Эту дату ряд западных СМИ со ссылкой на информацию американской разведки называли днем потенциального вторжения России в Украину.
14 февраля Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня "сильно как никогда" и готово ответить на все возможные агрессивные действия.
Президент назначил 16 февраля 2022 года Днем единения. "В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский.