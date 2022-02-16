Полиция, Кабмин, дети и взрослые, знаменитости и "Бандерштат". На челлендж в День единения откликнулись десятки тысяч людей. Обзор сетей

В постах они ставят хештег #UAразом. В Facebook сообщений с таким хештегом уже более 25 тыс., в Instagram – более 10 тыс. Издание "ГОРДОН" приводит подборку постов.

Первыми были президент с супругой.

Их примеру последовали премьер-министр Денис Шмыгаль...

...и члены правительства Украины.

"Укравтодор"...

и Нацполиция в разных регионах страны.

Черновцы.

Одесса.

Полтава.

Кропивницкий.

В челлендже приняли участие очень маленькие украинцы...

***

...и люди, которые помогают им появиться на свет.

Всемирно известные граждане Грузии – экс-президент Георгий Маргвелашвили, артисты Вахтанг Кикабидзе и Нино Катамадзе, – а также грузинские журналисты, сценаристы и другие.

Украинские знаменитости.

Школы, университеты, детсады и другие образовательные учреждения...

...и весь "Бандерштат"!

Контекст:

16 февраля на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом. Он состоит из двух эфиров: утренний – с 8.00 до 10.00 и вечерний – с 19.00 до 22.00. Президент Украины Владимир Зеленский запустил с соцсетях челлендж, участники которого должны сделать фото или видео с флагом Украины и опубликовать их с хештегом #UAразом.

Эту дату ряд западных СМИ со ссылкой на информацию американской разведки называли днем потенциального вторжения России в Украину.

14 февраля Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня "сильно как никогда" и готово ответить на все возможные агрессивные действия.

Президент назначил 16 февраля 2022 года Днем единения. "В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский.