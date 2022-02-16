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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы не можем констатировать отвод войск РФ от украинских границ

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Зеленский: Ситуация контролируется нашими военными
Зеленский: Ситуация контролируется нашими военными
Фото: president.gov.ua

Украинская сторона пока не может констатировать отвода российских войск от границ Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля во время телевизионного марафона единения, трансляцию вел канал in time Ukraine в YouTube.

"Ситуация контролируется нашими военными. Мы не видим сейчас изменений. Мы видим большое скопление войск, оно не меняется в последние недели. Мы видим те или иные небольшие ротации, я бы их сегодня не называл отводом войск со стороны РФ. Мы не можем это констатировать. Что это – ротации, отвод и возвращение назад – мы это видели и во время пика увеличения военных на границах и в прошлом году. Поэтому я бы не делал предварительных выводов. Как я и просил многие СМИ и внутри страны, и за границей – не делать таких громких мощных предварительных выводов о мощной эскалации 16 февраля. Радоваться рано, но происходит именно то, что мы видели с нашей разведкой, военными и подтверждается нашими профессиональными людьми, нашими глазами. это глаза, которым я как верховный главнокомандующий очень доверяю", – сказал президент.

Он добавил, что скопление войск РФ у украинских границ по-прежнему наблюдается.

"Констатировать отвод будем, когда это произойдет, когда будет какой-то небольшой период уменьшения этих группировок военных и техники на участках границы", - заявил Зеленский.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, граница, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, войска
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