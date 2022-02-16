Зеленский: Мы не можем констатировать отвод войск РФ от украинских границ

"Ситуация контролируется нашими военными. Мы не видим сейчас изменений. Мы видим большое скопление войск, оно не меняется в последние недели. Мы видим те или иные небольшие ротации, я бы их сегодня не называл отводом войск со стороны РФ. Мы не можем это констатировать. Что это – ротации, отвод и возвращение назад – мы это видели и во время пика увеличения военных на границах и в прошлом году. Поэтому я бы не делал предварительных выводов. Как я и просил многие СМИ и внутри страны, и за границей – не делать таких громких мощных предварительных выводов о мощной эскалации 16 февраля. Радоваться рано, но происходит именно то, что мы видели с нашей разведкой, военными и подтверждается нашими профессиональными людьми, нашими глазами. это глаза, которым я как верховный главнокомандующий очень доверяю", – сказал президент.

Он добавил, что скопление войск РФ у украинских границ по-прежнему наблюдается.

"Констатировать отвод будем, когда это произойдет, когда будет какой-то небольшой период уменьшения этих группировок военных и техники на участках границы", - заявил Зеленский.