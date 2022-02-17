Блинкен обсудил с главой МИД Канады возможные санкции против России в случае ее вторжения в Украину

Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Канады и министром иностранных дел Катара Фото: EPA

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь Блинкен обсудил угрозу дальнейшего российского вторжения на Украину и отметил важность работы с нашими союзниками и партнерами, направленной на то, чтобы Россия незамедлительно понесла серьезные издержки в ответ на любую ее дальнейшую военную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Госдепартамента США, 16 февраля Блинкен также провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани. В частности, они говорили "о сохраняющейся угрозе для Украины со стороны России и настоятельной необходимости того, чтобы Россия снизила напряженность".