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Блинкен обсудил с главой МИД Канады возможные санкции против России в случае ее вторжения в Украину

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Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Канады и министром иностранных дел Катара
Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Канады и министром иностранных дел Катара
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен 16 февраля в ходе телефонного разговора с главой МИД Канады Мелани Жоли обсудил разработку возможных санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь Блинкен обсудил угрозу дальнейшего российского вторжения на Украину и отметил важность работы с нашими союзниками и партнерами, направленной на то, чтобы Россия незамедлительно понесла серьезные издержки в ответ на любую ее дальнейшую военную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Госдепартамента США, 16 февраля Блинкен также провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани. В частности, они говорили "о сохраняющейся угрозе для Украины со стороны России и настоятельной необходимости того, чтобы Россия снизила напряженность".

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. 16 февраля минобороны России заявило о частичном отводе войск из Крыма.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

США не фиксируют отвода российских войск от границы Украины, отметил 15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".

Теги: Россия, США, Украина, Канада, санкции, граница, Госдепартамент США, МИД Канады, угрозы, вторжение, Катар, Энтони Блинкен, войска, Мелани Жоли
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