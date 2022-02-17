Оккупанты на Донбассе нарушили режим тишины уже 34 раза, ранены военные и гражданские – штаб ООС

28 из 34 обстрелов были совершены из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
По Станице Луганской оккупанты выпустили 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения.
"По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии", – говорится в сообщении.
Также оккупанты обстреляли из артиллерийских систем Врубовку.
"Повреждено здание местной общеобразовательной школы, где находились ученики и преподаватели. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, из-за обстрела был поврежден газопровод – без газоснабжения осталось 70 квартир и около 100 частных домов", – сообщили в пресс-центре.
Под обстрелы попали Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Старый Айдар, Марьинка, Пивденное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Авдеевка, Шумы, Травневое, Невельское, Донецкий, Новозвановка, Станица Луганская, Пески, Гольмовский и Хрящевка.
"От действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – средней тяжести. По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица", – сообщили в штабе.
Украинские военные открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих, подчеркнули в пресс-центре.
По состоянию на 11.00 сообщалось о 29 нарушениях боевиками режима тишины.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.
3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.
17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики массово обстреливают населенные пункты, которые находятся под контролем Украины, причем пытаются обвинить в этом украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детского сада.