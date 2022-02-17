Зеленский рассказал главе Евросовета о провокационных обстрелах на Донбассе

"Из Мариуполя провел разговор с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации с безопасностью и сегодняшних провокативных обстрелах, в частности Станицы Луганской", – написал Зеленский.

Он также поблагодарил Мишеля за озвученную 16 февраля инициативу провести конференцию доноров в поддержку Украины.

З Маріуполя провів розмову з @eucopresident Шарлем Мішелем. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської. Подякував за ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022

Позже Зеленский еще раз упомянул обстрел Станицы Луганской.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины", – написал он в твите.

Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та @OSCE залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022