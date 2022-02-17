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Зеленский рассказал главе Евросовета о провокационных обстрелах на Донбассе

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Зеленский призвал дипломатов оставаться в Украине
Зеленский призвал дипломатов оставаться в Украине
Фото: president.gov.ua

17 февраля во время визита в Мариуполь Донецкой области президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Из Мариуполя провел разговор с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации с безопасностью и сегодняшних провокативных обстрелах, в частности Станицы Луганской", – написал Зеленский.

Он также поблагодарил Мишеля за озвученную 16 февраля инициативу провести конференцию доноров в поддержку Украины.

Позже Зеленский еще раз упомянул обстрел Станицы Луганской.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины", – написал он в твите.

Контекст:

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики обстреливают, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, населенные пункты, которые находятся под контролем украинских властей.

Около 9.00 боевики обстреляли из тяжелого вооружения детский сад в Станице Луганской. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, их эвакуировали. В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии.

В ВСУ отметили, что боевики пытаются обвинить в этой провокации украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детсада.

В этот же день оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находились 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод высокого давления.

По состоянию на 11.00, по данным штаба операции Объединенных сил, боевики 29 раз нарушили перемирие, 27 из них – с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Теги: Донбасс, Мариуполь, телефоны, провокации, боевики, Станица Луганская, Владимир Зеленский, обстрелы, война в Украине, Врубовка, дипломаты, война на Донбассе, детский сад
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