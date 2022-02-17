Кулеба призвал партнеров Украины осудить обстрел боевиками Станицы Луганской

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого вооружения обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", – подчеркнул министр.

З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки.

Контекст:

Около 9.00 17 февраля боевики обстреляли из тяжелого вооружения детский сад в Станице Луганской. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, их эвакуировали.

В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии.

В ВСУ отметили, что боевики пытаются обвинить в этой провокации украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детсада.

Станицу Луганскую боевики обстреливают третий день подряд.