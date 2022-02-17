Боевики 29 раз за утро нарушили перемирие, ранены гражданские и военный – штаб ООС

Боевики с начала суток обстреляли 22 населенных пункта, только в Станицу Луганскую прилетели минимум 32 снаряда, сообщили в штабе Фото: ОТУ "Північ" / Facebook

В штабе перечислили населенные пункты, которые за утро обстреляли боевики. Их в общей сложности 22 в обеих областях, включая Станицу Луганскую, по которой оккупанты выпустили 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения.

Под обстрел попали также Южное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Невельское, Шумы, Новозвановка, Травневое, Авдеевка, Пески, Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Старый Айдар и Марьинка.

В частности, в Марьинке снаряд попал в центр творчества (дети не пострадали).

В эту сводку штаба не включен поселок Врубовка, об обстреле которого днем сообщила Попаснянская городская военно-гражданская администрация. Один из снарядов попал во двор лицея, где были дети. Кроме того, перебит газопровод – без газа остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения, он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести. Кроме того, по предварительной информации, в результате обстрелов были ранены двое гражданских лиц (где именно, штаб не уточняет), а трое сотрудников детского сада в Станице Луганской получили контузии.

"Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая за этим собственные коварные действия", – подчеркнули в штабе.