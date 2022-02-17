В Марьинке снаряд упал возле школы, ранена женщина

По его словам, инцидент произошел сегодня в 9.50 во время обстрела Марьинки.

Местная жительница 1957 года рождения, которая в тот момент находилась на автобусной остановке, получила множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости.

"По предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки, недалеко от Марьинской школы №2, на расстоянии менее 100 метров от офиса гуманитарной миссии "Пролісок" в Марьинке", – написал Каплин.

Скорая помощь доставила женщину в травматологическое отделение городской больницы в Курахово Донецкой области.

По данным штаба операции Объединенных сил, во время обстрела Марьинки российскими оккупантами еще один снаряд попал в центр творчества (дети не пострадали).

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики обстреливают, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, населенные пункты, которые находятся под контролем Украины.

В частности, около 9.00 боевики обстреляли из тяжелого вооружения детский сад в Станице Луганской. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, их эвакуировали. В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии.

В ВСУ отметили, что боевики пытаются обвинить в этой провокации украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детсада.

Позже оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находились 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод высокого давления.

Всего по состоянию на 11.00 17 февраля российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 29 раз нарушили режим тишины, в том числе 27 – с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, были ранены местные жители и военный.