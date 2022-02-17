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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Марьинке снаряд упал возле школы, ранена женщина

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Скорая помощь доставила женщину в травматологическое отделение городской больницы в Курахово
Скорая помощь доставила женщину в травматологическое отделение городской больницы в Курахово
Фото: depositphotos.com

В Марьинке Донецкой области женщина получила ранение в результате падения снаряда возле школы. Об этом 17 февраля сообщил в Facebook руководитель гуманитарной миссии "Пролісок" Евгений Каплин.

По его словам, инцидент произошел сегодня в 9.50 во время обстрела Марьинки.

Местная жительница 1957 года рождения, которая в тот момент находилась на автобусной остановке, получила множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости.

"По предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки, недалеко от Марьинской школы №2, на расстоянии менее 100 метров от офиса гуманитарной миссии "Пролісок" в Марьинке", – написал Каплин.

Скорая помощь доставила женщину в травматологическое отделение городской больницы в Курахово Донецкой области.

https://www.facebook.com/evgeny.kaplin/posts/2551923434940352

По данным штаба операции Объединенных сил, во время обстрела Марьинки российскими оккупантами еще один снаряд попал в центр творчества (дети не пострадали).

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики обстреливают, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, населенные пункты, которые находятся под контролем Украины.

В частности, около 9.00 боевики обстреляли из тяжелого вооружения детский сад в Станице Луганской. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, их эвакуировали. В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии.

В ВСУ отметили, что боевики пытаются обвинить в этой провокации украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детсада.

Позже оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находились 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод высокого давления.

Всего по состоянию на 11.00 17 февраля российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 29 раз нарушили режим тишины, в том числе 27 – с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, были ранены местные жители и военный.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, агрессия, боевики, Марьинка, ВСУ, обстрелы, Врубовка, ранение, Евгений Каплин
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