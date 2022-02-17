Следком РФ объявил, что на Донбассе найдены "массовые захоронения мирных жителей". На Западе считают, что РФ может создавать повод для вторжения в Украину

По утверждению Следственного комитета РФ, на Донбассе якобы было найдено пять стихийных массовых захоронений "с останками 295 гражданских лиц" Фото: Oliver Carroll / Twitter

Российские следователи обвиняют украинские власти в "гибели и ранениях тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте".

"Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден – российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями", – говорится в сообщении.

По утверждению Следственного комитета РФ, на Донбассе якобы было найдено пять стихийных массовых захоронений "с останками 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году".

Риторика Следкома – это продолжение риторики президента России Владимира Путина, который на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом говорил о "геноциде", якобы осуществляемом Украиной против этнических россиян и русскоязычного населения Донбасса. Таким образом, Путин обосновывает свою собственную версию "ответственности по защите", пишет CNN.

Сообщения российских следователей о "найденных стихийных захоронениях" CNN называет "приправленными политически ангажированными формулировками".

Британский журналист Оливер Кэрролл назвал риторику Кремля с использованием термина "геноцид" способом настроить россиян против Украины. Об этом он написал в Twitter.

"Так вырисовываются контуры российской стратегии. Государственный следственный комитет сегодня открыл уголовное дело по массовым захоронениям в Луганске и Донецке. Похоже, будет "геноцид", "геноцид", "геноцид" — как способ настроить россиян против Украины", – отметил журналист.

So the outlines of Russian strategy are appearing. State Investigation Committee today opened criminal case re mass graves in Luhansk + Donetsk. It looks like it will be genocide, genocide, genocide, folks — as a way of turning Russians against Ukrainehttps://t.co/tYkQYqGbdf — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 16, 2022

Он опроверг информацию о захоронениях якобы убитых украинской армией мирных жителей.

"Я путешествовал по региону в 2014–2015 годах и видел своими глазами места массовых захоронений. Они были известны местным жителям и ставленникам, поддерживаемым Россией. По сути, это места, где были похоронены бедные старики без родственников и, возможно, неизвестные комбатанты. Эти фото из Луганска за октябрь 2014 года", – написали Керролл.