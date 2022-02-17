Следком РФ объявил, что на Донбассе найдены "массовые захоронения мирных жителей". На Западе считают, что РФ может создавать повод для вторжения в Украину

Российские следователи обвиняют украинские власти в "гибели и ранениях тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте".
"Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден – российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями", – говорится в сообщении.
По утверждению Следственного комитета РФ, на Донбассе якобы было найдено пять стихийных массовых захоронений "с останками 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году".
Риторика Следкома – это продолжение риторики президента России Владимира Путина, который на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом говорил о "геноциде", якобы осуществляемом Украиной против этнических россиян и русскоязычного населения Донбасса. Таким образом, Путин обосновывает свою собственную версию "ответственности по защите", пишет CNN.
Сообщения российских следователей о "найденных стихийных захоронениях" CNN называет "приправленными политически ангажированными формулировками".
Британский журналист Оливер Кэрролл назвал риторику Кремля с использованием термина "геноцид" способом настроить россиян против Украины. Об этом он написал в Twitter.
"Так вырисовываются контуры российской стратегии. Государственный следственный комитет сегодня открыл уголовное дело по массовым захоронениям в Луганске и Донецке. Похоже, будет "геноцид", "геноцид", "геноцид" — как способ настроить россиян против Украины", – отметил журналист.
So the outlines of Russian strategy are appearing. State Investigation Committee today opened criminal case re mass graves in Luhansk + Donetsk. It looks like it will be genocide, genocide, genocide, folks — as a way of turning Russians against Ukrainehttps://t.co/tYkQYqGbdf— Oliver Carroll (@olliecarroll) February 16, 2022
Он опроверг информацию о захоронениях якобы убитых украинской армией мирных жителей.
"Я путешествовал по региону в 2014–2015 годах и видел своими глазами места массовых захоронений. Они были известны местным жителям и ставленникам, поддерживаемым Россией. По сути, это места, где были похоронены бедные старики без родственников и, возможно, неизвестные комбатанты. Эти фото из Луганска за октябрь 2014 года", – написали Керролл.
On mass graves. I travelled in region during 2014-15 + saw w own eyes mass burial sites. They were known to locals + Russian-backed proxies. Essentially were where poor, old people w/o relatives & possibly unidentified combatants were buried. These pics fm Oct 2014 in Luhansk pic.twitter.com/HKC4LUSMmc— Oliver Carroll (@olliecarroll) February 16, 2022
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
В середине января американские СМИ, в частности, CNN, сообщали, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.