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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следком РФ объявил, что на Донбассе найдены "массовые захоронения мирных жителей". На Западе считают, что РФ может создавать повод для вторжения в Украину

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По утверждению Следственного комитета РФ, на Донбассе якобы было найдено пять стихийных массовых захоронений "с останками 295 гражданских лиц"
По утверждению Следственного комитета РФ, на Донбассе якобы было найдено пять стихийных массовых захоронений "с останками 295 гражданских лиц"
Фото: Oliver Carroll / Twitter

В России открыли уголовное дело "об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса". Об этом сообщили 16 февраля на сайте Следственного комитета России.

Российские следователи обвиняют украинские власти в "гибели и ранениях тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте".

"Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден – российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями", – говорится в сообщении.

По утверждению Следственного комитета РФ, на Донбассе якобы было найдено пять стихийных массовых захоронений "с останками 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году".

Риторика Следкома – это продолжение риторики президента России Владимира Путина, который на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом говорил о "геноциде", якобы осуществляемом Украиной против этнических россиян и русскоязычного населения Донбасса. Таким образом, Путин обосновывает свою собственную версию "ответственности по защите", пишет CNN.

Сообщения российских следователей о "найденных стихийных захоронениях" CNN называет "приправленными политически ангажированными формулировками".

Британский журналист Оливер Кэрролл назвал риторику Кремля с использованием термина "геноцид" способом настроить россиян против Украины. Об этом он написал в Twitter.

"Так вырисовываются контуры российской стратегии. Государственный следственный комитет сегодня открыл уголовное дело по массовым захоронениям в Луганске и Донецке. Похоже, будет "геноцид", "геноцид", "геноцид" — как способ настроить россиян против Украины", – отметил журналист.

Он опроверг информацию о захоронениях якобы убитых украинской армией мирных жителей.

"Я путешествовал по региону в 2014–2015 годах и видел своими глазами места массовых захоронений. Они были известны местным жителям и ставленникам, поддерживаемым Россией. По сути, это места, где были похоронены бедные старики без родственников и, возможно, неизвестные комбатанты. Эти фото из Луганска за октябрь 2014 года", – написали Керролл.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности, CNN, сообщали, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, агрессия, следствие, боевики, вторжение, ДНР, журналисты, война в Украине, массовые захоронения, ЛНР, население, Украинск, дезинформация
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