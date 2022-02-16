Признание "ЛДНР" равносильно полному отказу РФ от своих обязательств в рамках Минских договоренностей – Блинкен

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, опубликованном 16 февраля на сайте Госдепартамента США.

"Госдума заявила о планах направить обращение президенту [РФ Владимиру] Путину о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" "независимыми". Для ясности: одобрение в Кремле этого обращения будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках Минских соглашений, которые определяют процесс полной политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей украинского Донбасса, которые контролируются Россией", – отметил Блинкен.

По его мнению, принятие обращения Госдумы РФ "еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права и поставит под вопрос заявленную Россией приверженность продолжать дипломатию для достижения мирного урегулирования этого кризиса".

Блинкен подчеркнул, что принятие этого обращения "потребует быстрого и решительного ответа со стороны Соединенных Штатов в полной координации с союзниками и партнерами".