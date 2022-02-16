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Признание "ЛДНР" равносильно полному отказу РФ от своих обязательств в рамках Минских договоренностей – Блинкен

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Принятие обращения Госдумы РФ станет грубым нарушением международного права, отметил Блинкен
Принятие обращения Госдумы РФ станет грубым нарушением международного права, отметил Блинкен
Фото: EPA

Признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" равносильно полному отказу руководства РФ от своих обязательств в рамках Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, опубликованном 16 февраля на сайте Госдепартамента США.

"Госдума заявила о планах направить обращение президенту [РФ Владимиру] Путину о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" "независимыми". Для ясности: одобрение в Кремле этого обращения будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках Минских соглашений, которые определяют процесс полной политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей украинского Донбасса, которые контролируются Россией", – отметил Блинкен.

По его мнению, принятие обращения Госдумы РФ "еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права и поставит под вопрос заявленную Россией приверженность продолжать дипломатию для достижения мирного урегулирования этого кризиса".

Блинкен подчеркнул, что принятие этого обращения "потребует быстрого и решительного ответа со стороны Соединенных Штатов в полной координации с союзниками и партнерами".

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", его направили на рассмотрение Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

Во время голосования за проект обращения к Путину с предложением признать "независимость" районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных боевиками "ЛДНР", минимум двое депутатов, якобы поддержавших документ, в это время не находились в зале.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента Украины.

После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.

Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что, в случае принятия, это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Обращение Госдумы осудили в ЕвросоюзеНАТО и посольстве США в Киеве.

Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

В Кремле заявили 16 февраля, что признание "ЛДНР" не коррелируется с Минскими соглашениями. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, Путин сказал, что "главной задачей является реализация Минского комплекса мер".

Теги: Россия, США, Украина, Госдума, Госдепартамент США, агрессия, террористы, призыв, боевики, ДНР, Энтони Блинкен, реинтеграция, конфликт, президент, ЛНР, признание, ЛДНР, обращение
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