Рада призовет парламенты других стран ввести санкции против депутатов Госдумы, проголосовавших за обращение к Путину о признании "ЛДНР" – Стефанчук

Об этом Стефанчук заявил журналистам 16 февраля, пишет УНИАН.

"Это не просто какой-то акт эскалации, а это продолжение акта агрессии в отношении Украины", – сказал спикер Рады.

Стефанчук отметил, что как член Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) такое решение будет предлагать для принятия на заседании СНБО.

Кроме того, политик анонсировал обращение Рады к другим парламентам мира по применению персональных санкций к депутатам Госдумы РФ.

"Мы будем обращаться к нашим коллегам из зарубежных стран, чтобы они рассмотрели вопрос наложения персональных санкций в отношении каждого депутата российской Думы, который проголосовал за это решение, – подчеркнул Стефанчук в эфире телеканала Рада.