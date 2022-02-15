"Выстрел в собственную ногу". Кучма не верит, что Путин признает "ЛДНР"

"Попытки "запихать" в Украину тотально контролируемые Россией ОРДЛО, на мой взгляд, являются стратегической целью России. Именно этим объясняются постоянные мантры о необходимости соблюдения Минских соглашений и обвинения Москвой Украины в том, что мы их не выполняем. Поэтому официальный отказ России от Минских соглашений – а именно этим, безусловно, стало бы формальное признание независимости квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" – был бы выстрелом в собственную ногу... Фактическая аннексия отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины прошла более семи лет назад. Формальная аннексия не состоялась сегодня и, думаю, не состоится в ближайшее время", – сказал Кучма.

По его мнению, Путина "можно обвинять в чем угодно", но по убеждению Кучмы, "он очень опытный человек и на такую глупость не пойдет".

Обращение Госдумы к Путину Кучма расценил как дальнейшее раскручивание эскалации со стороны РФ.

"Градус напряжения, постоянный конфликт – это то, на чем держится российская тактика (а возможно, и стратегия) по отношению к Украине. Если эскалация не военная (если верить СМИ, то Россия сегодня начинает частичный отвод войск от наших границ) – то медийная и политическая или экономическая (не забываем об угрозе энергетической блокады с севера и морской с юга). И здесь, на мой взгляд, ничего не меняется. Все реальные решения в России принимаются в Кремле и только в Кремле, поэтому обращать излишнее внимание на то, что делает или за что голосует Государственная дума, я бы не стал", – добавил он.