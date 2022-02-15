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"Выстрел в собственную ногу". Кучма не верит, что Путин признает "ЛДНР"

Кучма: Попытки "запихать" в Украину тотально контролируемые Россией ОРДЛО, на мой взгляд, являются стратегической целью России
Кучма: Попытки "запихать" в Украину тотально контролируемые Россией ОРДЛО, на мой взгляд, являются стратегической целью России
Фото: EPA

Второй президент Украины, бывший глава украинской делегации на переговорах в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не верит, что президент России Владимир Путин признает "независимость" районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных боевиками "ЛДНР". Об этом говорится в комментарии Кучмы, переданном агентству "Интерфакс-Украина" 15 февраля.

"Попытки "запихать" в Украину тотально контролируемые Россией ОРДЛО, на мой взгляд, являются стратегической целью России. Именно этим объясняются постоянные мантры о необходимости соблюдения Минских соглашений и обвинения Москвой Украины в том, что мы их не выполняем. Поэтому официальный отказ России от Минских соглашений – а именно этим, безусловно, стало бы формальное признание независимости квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" – был бы выстрелом в собственную ногу... Фактическая аннексия отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины прошла более семи лет назад. Формальная аннексия не состоялась сегодня и, думаю, не состоится в ближайшее время", – сказал Кучма.

По его мнению, Путина "можно обвинять в чем угодно", но по убеждению Кучмы, "он очень опытный человек и на такую глупость не пойдет".

Обращение Госдумы к Путину Кучма расценил как дальнейшее раскручивание эскалации со стороны РФ.

"Градус напряжения, постоянный конфликт – это то, на чем держится российская тактика (а возможно, и стратегия) по отношению к Украине. Если эскалация не военная (если верить СМИ, то Россия сегодня начинает частичный отвод войск от наших границ) – то медийная и политическая или экономическая (не забываем об угрозе энергетической блокады с севера и морской с юга). И здесь, на мой взгляд, ничего не меняется. Все реальные решения в России принимаются в Кремле и только в Кремле, поэтому обращать излишнее внимание на то, что делает или за что голосует Государственная дума, я бы не стал", – добавил он.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", теперь его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

Во время голосования за проект обращения к Путину с предложением признать "независимость" районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных боевиками "ЛДНР", минимум двое депутатов, якобы поддержавших документ, в это время не находились в зале.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента.

После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.

Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".

Обращение Госдумы осудили в ЕвросоюзеНАТО и посольстве США в Киеве.

Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Леонид Кучма, Луганская область, Донецкая область, Госдума, ДНР, российская агрессия, война в Украине, ЛНР, ЛДНР
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