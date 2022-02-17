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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина обратилась в Совбез ООН в связи с инициативой российских властей признать "ЛДНР" – Кулеба

Кулеба отметил, что вопрос о признании "ЛДНР" могут рассмотреть 17 февраля
Кулеба отметил, что вопрос о признании "ЛДНР" могут рассмотреть 17 февраля
Фото: ЕРА

Украина обратилась в Совет безопасности Организации Объединенных Наций для обсуждения желания Государственной думы России признать "ЛДНР". Об этом вечером 16 февраля сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых "ЛДНР", которое подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования", – написал он.

Украина призывает Совбез ООН "рассмотреть это на заседании относительно имплементации Минских договоренностей 17 февраля", отметил Кулеба.

Контекст:

Госдума России 15 февраля приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

После того, как два проекта обращений к Путину о признании "ЛДНР" были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента Украины. В МИД Украины заявили, что признание "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".

Обращение Госдумы осудили в ЕвросоюзеНАТО и посольстве США в Киеве.

Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: ООН, Донбасс, Госдума, оккупация, агрессия, Совет Безопасности ООН, боевики, Дмитрий Кулеба, ДНР, российская агрессия, война в Украине, ЛНР, безопасность, война на Донбассе, признание, ЛДНР, заседание
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