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"Удивила западная пресса". Глава "Слуги народа" заявила о потере экономикой Украины "миллиардов долларов"

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Шуляк заявила, что удивила не только пресса, но и дипломаты
Шуляк заявила, что удивила не только пресса, но и дипломаты
Фото: Olena Shuliak / Facebook

"Невинные заявления" СМИ Запада о возможном вторжении в Украину российских войск отразились на украинской экономике. Об этом председатель партии "Слуга народа", народный депутат Украины Елена Шуляк заявила ТСН в интервью, часть которого была опубликована 16 февраля.

"Удивила нас западная пресса. Удивляли иногда наши международные партнеры своими действиями, когда вывозились представители посольств, делались призывы покидать Украину, потому что вот-вот будет вторжение. С одной стороны, это независимые СМИ, которые описывают ситуацию именно так, как они ее видят. Но проблема гораздо глубже, потому что потери украинской экономики можно считать каждый день", – сказала она.

По словам нардепа, речь идет о "сотнях миллионов долларов в день" и "миллиардах долларов в месяц".

"Украинской экономике нужно будет работать еще в разы быстрее, чтобы потом выйти из этого падения и покрывать убытки, которые принесли нам такие вроде бы невинные заявления в западных СМИ. Ведь и международный бизнес, который хотел развиваться в Украине, который имел свои планы и перспективы, заморозил все проекты", – объяснила Шуляк.

Она отметила, что украинский бизнес не намерен менять свои планы, "но все равно для украинского бизнеса, когда есть определенные колебания на валютном и финансовом рынках, трудно выходить на рынки заимствований".

"Все это тоже не приводит к положительным последствиям для всей экономики. Поэтому все же хотелось бы, чтобы наши западные партнеры понимали, насколько даже такие небольшие месседжи могут влиять на экономическую ситуацию в Украине", – заявила Шуляк.

Контекст:

В конце 2021 года появилась информация о скоплении российских войск возле границ Украины. СМИ писали о подготовке вторжения в Украину.

В числе масс-медиа, которые сообщали о разных датах вторжения и сценариях масштабной военной операции РФ против Украины, были, в частности, немецкий Bild, американские CNN, Reuters, Bloomberg.

18 января 2022 года в Белом доме заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

С 11 февраля ряд странв том числе США, начали призывать своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.

Теги: Россия, СМИ, посольство, экономика, бизнес, российская агрессия, убытки, война в Украине, финансы, дипломаты, паника, Елена Шуляк
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