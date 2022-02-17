"Удивила западная пресса". Глава "Слуги народа" заявила о потере экономикой Украины "миллиардов долларов"

Шуляк заявила, что удивила не только пресса, но и дипломаты Фото: Olena Shuliak / Facebook

"Удивила нас западная пресса. Удивляли иногда наши международные партнеры своими действиями, когда вывозились представители посольств, делались призывы покидать Украину, потому что вот-вот будет вторжение. С одной стороны, это независимые СМИ, которые описывают ситуацию именно так, как они ее видят. Но проблема гораздо глубже, потому что потери украинской экономики можно считать каждый день", – сказала она.

По словам нардепа, речь идет о "сотнях миллионов долларов в день" и "миллиардах долларов в месяц".

"Украинской экономике нужно будет работать еще в разы быстрее, чтобы потом выйти из этого падения и покрывать убытки, которые принесли нам такие вроде бы невинные заявления в западных СМИ. Ведь и международный бизнес, который хотел развиваться в Украине, который имел свои планы и перспективы, заморозил все проекты", – объяснила Шуляк.

Она отметила, что украинский бизнес не намерен менять свои планы, "но все равно для украинского бизнеса, когда есть определенные колебания на валютном и финансовом рынках, трудно выходить на рынки заимствований".

"Все это тоже не приводит к положительным последствиям для всей экономики. Поэтому все же хотелось бы, чтобы наши западные партнеры понимали, насколько даже такие небольшие месседжи могут влиять на экономическую ситуацию в Украине", – заявила Шуляк.