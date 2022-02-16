"Гадко, что для мира ситуация в Украине – развлечение". Reuters в ожидании вторжения РФ включил стрим с Майдана, украинцы раскритиковали, в агентстве объяснились

Стрим озаглавлен "Вид на площадь Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса". Около 2 ночи 16 февраля по киевскому времени его смотрели 8,3 тыс. человек, к утру число зрителей снизилось до примерно 2 тыс.
Украинцы раскритиковали это решение агентства.
Руководитель ЛГБТ-организации украинцев в США Proud Ukraine Богдан Глоба считает, что Reuters сделали прямую трансляцию, чтобы "быть первыми, кто покажет бомбардировки Киева".
"Ощущение, что мы снимаем новый сезон "Черного зеркала", только в сюжете вместо свиньи – Россия. Гадко чувствовать, что для большой части мира ситуация в Украине – развлечение. Куча медиа бизнесов уже с наслаждением ждет войны, чтобы получить миллионы просмотров… кто-то уже видит Пулицеровскую премию за фото мальчика в трусиках", – написал он.
Журналист Дмитрий Реплянчук написал, что сначала счел информацию о стриме шуткой.
"Не знаю, что меня больше угнетает: попытки иностранных журналистов в последние недели поймать хайп, иногда переходя адекватные границы (я уже не говорю о частом игнорировании базовых стандартов журналистики), или 2,5 тысячи зрителей в онлайне, которые смотрят панораму вечернего Майдана, ожидая апокалипсиса. Очень хочется сейчас оказаться у микрофона этой камеры и громко крикнуть некогда популярную цитату: "бабах! всрались?", – прокомментировал он.
Глава правления Фонда Dejure, юрист Михаил Жернаков отметил, что это шанс для победительницы нацотбора "Евровидения" Алины Паш, которая из-за скандала может лишиться шанса участвовать в конкурсе, "выступить перед европейской аудиторией".
"Это типа туда сейчас должны прилететь все ракеты класса "земля – земля" в час ночи? Телепортироваться танки? У нас там подземный аэродром? Генштаб? Яйцо Кощея? Какая логика?", – выразил недоумение он.
Главред "РБК-Украина" Сергей Щербина иронично назвал решение Reuters "звериным оскалом информационного мира".
"Знаете ли вы украинскую ночь? Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин", – прокомментировала картинку на стриме цитатой из Николая Гоголя медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляная.
"Сюр, ей-боже", – добавила она.
В комментариях у Земляной Александра Ефименко обратила внимание, что иногда на стриме слышен голос оператора.
"Чувак там пять часов возле камеры сидит. Кто там рядом, вынесите ему чаю, что ли? Вот у человека работа тяжелая, конечно", – написала она.
Утром 16 февраля ситуацию прокомментировал сотрудник Reuters в Украине Сергей Каразий. По его словам, речь не идет о "подготовке к бомбардировкам столицы" – просто, учитывая, что Украина сейчас стала главной темой мировых новостей, агентство хочет показать своим читателям и зрителям, "как эта Украина выглядит".
Он отметил, что лайв запустили еще несколько дней назад, и картинку с него время от времени включают в свои выпуски новостей практически все телеканалы. По словам Каразия, камера, установленная на балконе отеля "Украина", работает в автоматическом режиме, без оператора.
"Почему выбрали именно эту картинку, думаю, объяснять не надо – Майдан это символ и сердце Украины. Ракурс и место выбирал я сам... Если бы мы ожидали потенциальных бомбардировок, то установили бы камеры в других местах, в Киеве много стратегических объектов. Но нет. Просто Майдан это важно. И красиво", – подчеркнул сотрудник агентства.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению, 14 февраля он повторил это.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. В НАТО отметили, что пока не видят реальных признаков деэскалации и сокращения количества российских войск.