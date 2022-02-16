"Гадко, что для мира ситуация в Украине – развлечение". Reuters в ожидании вторжения РФ включил стрим с Майдана, украинцы раскритиковали, в агентстве объяснились

В Reuters заявили, что "если бы ожидали потенциальных бомбардировок, то установили бы камеры в других местах" Фото: depositphotos.com

Стрим озаглавлен "Вид на площадь Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса". Около 2 ночи 16 февраля по киевскому времени его смотрели 8,3 тыс. человек, к утру число зрителей снизилось до примерно 2 тыс.

Скриншот: Reuters / YouTube

Украинцы раскритиковали это решение агентства.

Руководитель ЛГБТ-организации украинцев в США Proud Ukraine Богдан Глоба считает, что Reuters сделали прямую трансляцию, чтобы "быть первыми, кто покажет бомбардировки Киева".

"Ощущение, что мы снимаем новый сезон "Черного зеркала", только в сюжете вместо свиньи – Россия. Гадко чувствовать, что для большой части мира ситуация в Украине – развлечение. Куча медиа бизнесов уже с наслаждением ждет войны, чтобы получить миллионы просмотров… кто-то уже видит Пулицеровскую премию за фото мальчика в трусиках", – написал он.

Журналист Дмитрий Реплянчук написал, что сначала счел информацию о стриме шуткой.

"Не знаю, что меня больше угнетает: попытки иностранных журналистов в последние недели поймать хайп, иногда переходя адекватные границы (я уже не говорю о частом игнорировании базовых стандартов журналистики), или 2,5 тысячи зрителей в онлайне, которые смотрят панораму вечернего Майдана, ожидая апокалипсиса. Очень хочется сейчас оказаться у микрофона этой камеры и громко крикнуть некогда популярную цитату: "бабах! всрались?", – прокомментировал он.

Глава правления Фонда Dejure, юрист Михаил Жернаков отметил, что это шанс для победительницы нацотбора "Евровидения" Алины Паш, которая из-за скандала может лишиться шанса участвовать в конкурсе, "выступить перед европейской аудиторией".

"Это типа туда сейчас должны прилететь все ракеты класса "земля – земля" в час ночи? Телепортироваться танки? У нас там подземный аэродром? Генштаб? Яйцо Кощея? Какая логика?", – выразил недоумение он.

Главред "РБК-Украина" Сергей Щербина иронично назвал решение Reuters "звериным оскалом информационного мира".

"Знаете ли вы украинскую ночь? Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин", – прокомментировала картинку на стриме цитатой из Николая Гоголя медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляная.



"Сюр, ей-боже", – добавила она.

В комментариях у Земляной Александра Ефименко обратила внимание, что иногда на стриме слышен голос оператора.

"Чувак там пять часов возле камеры сидит. Кто там рядом, вынесите ему чаю, что ли? Вот у человека работа тяжелая, конечно", – написала она.

Утром 16 февраля ситуацию прокомментировал сотрудник Reuters в Украине Сергей Каразий. По его словам, речь не идет о "подготовке к бомбардировкам столицы" – просто, учитывая, что Украина сейчас стала главной темой мировых новостей, агентство хочет показать своим читателям и зрителям, "как эта Украина выглядит".

Он отметил, что лайв запустили еще несколько дней назад, и картинку с него время от времени включают в свои выпуски новостей практически все телеканалы. По словам Каразия, камера, установленная на балконе отеля "Украина", работает в автоматическом режиме, без оператора.

"Почему выбрали именно эту картинку, думаю, объяснять не надо – Майдан это символ и сердце Украины. Ракурс и место выбирал я сам... Если бы мы ожидали потенциальных бомбардировок, то установили бы камеры в других местах, в Киеве много стратегических объектов. Но нет. Просто Майдан это важно. И красиво", – подчеркнул сотрудник агентства.