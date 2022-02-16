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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Гадко, что для мира ситуация в Украине – развлечение". Reuters в ожидании вторжения РФ включил стрим с Майдана, украинцы раскритиковали, в агентстве объяснились

В Reuters заявили, что "если бы ожидали потенциальных бомбардировок, то установили бы камеры в других местах"
В Reuters заявили, что "если бы ожидали потенциальных бомбардировок, то установили бы камеры в других местах" 
Фото: depositphotos.com

На фоне предполагаемого вторжения РФ в Украину, которое, по информации западных СМИ, может состояться 16 февраля, одно из крупнейших в мире международных новостных агентств Reuters включило на YouTube прямую трансляцию с Майдана Незалежності в центре Киева.

Стрим озаглавлен "Вид на площадь Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса". Около 2 ночи 16 февраля по киевскому времени его смотрели 8,3 тыс. человек, к утру число зрителей снизилось до примерно 2 тыс.  

Скриншот: Reuters / YouTube
Скриншот: Reuters / YouTube

Украинцы раскритиковали это решение агентства. 

Руководитель ЛГБТ-организации украинцев в США Proud Ukraine Богдан Глоба считает, что Reuters сделали прямую трансляцию, чтобы "быть первыми, кто покажет бомбардировки Киева".

"Ощущение, что мы снимаем новый сезон "Черного зеркала", только в сюжете вместо свиньи – Россия. Гадко чувствовать, что для большой части мира ситуация в Украине – развлечение. Куча медиа бизнесов уже с наслаждением ждет войны, чтобы получить миллионы просмотров… кто-то уже видит Пулицеровскую премию за фото мальчика в трусиках", – написал он.

https://www.facebook.com/b.globa/posts/4918242861556465

Журналист Дмитрий Реплянчук написал, что сначала счел информацию о стриме шуткой. 

"Не знаю, что меня больше угнетает: попытки иностранных журналистов в последние недели поймать хайп, иногда переходя адекватные границы (я уже не говорю о частом игнорировании базовых стандартов журналистики), или 2,5 тысячи зрителей в онлайне, которые смотрят панораму вечернего Майдана, ожидая апокалипсиса. Очень хочется сейчас оказаться у микрофона этой камеры и громко крикнуть некогда популярную цитату: "бабах! всрались?", – прокомментировал он.

https://www.facebook.com/dima.replianchuk/posts/4933476460053208

Глава правления Фонда Dejure, юрист Михаил Жернаков отметил, что это шанс для победительницы нацотбора "Евровидения" Алины Паш, которая из-за скандала может лишиться шанса участвовать в конкурсе, "выступить перед европейской аудиторией". 

"Это типа туда сейчас должны прилететь все ракеты класса "земля – земля" в час ночи? Телепортироваться танки? У нас там подземный аэродром? Генштаб? Яйцо Кощея? Какая логика?", – выразил недоумение он. 

Главред "РБК-Украина" Сергей Щербина иронично назвал решение Reuters "звериным оскалом информационного мира".

https://www.facebook.com/shcherbinas/posts/4771629209541608

"Знаете ли вы украинскую ночь? Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин", – прокомментировала картинку на стриме цитатой из Николая Гоголя медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляная. 

"Сюр, ей-боже", – добавила она.

https://www.facebook.com/iryna.zemlyana/posts/10161858964644966

В комментариях у Земляной Александра Ефименко обратила внимание, что иногда на стриме слышен голос оператора.

"Чувак там пять часов возле камеры сидит. Кто там рядом, вынесите ему чаю, что ли? Вот у человека работа тяжелая, конечно", – написала она. 

Утром 16 февраля ситуацию прокомментировал сотрудник Reuters в Украине Сергей Каразий. По его словам, речь не идет о "подготовке к бомбардировкам столицы" – просто, учитывая, что Украина сейчас стала главной темой мировых новостей, агентство хочет показать своим читателям и зрителям, "как эта Украина выглядит".

Он отметил, что лайв запустили еще несколько дней назад, и картинку с него время от времени  включают в свои выпуски новостей практически все телеканалы. По словам Каразия, камера, установленная на балконе отеля "Украина", работает в автоматическом режиме, без оператора. 

"Почему выбрали именно эту картинку, думаю, объяснять не надо – Майдан это символ и сердце Украины. Ракурс и место выбирал я сам... Если бы мы ожидали потенциальных бомбардировок, то установили бы камеры в других местах, в Киеве много стратегических объектов. Но нет. Просто Майдан это важно. И красиво", – подчеркнул сотрудник агентства.

https://www.facebook.com/sergiy.karazy/posts/4937495109667814

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению, 14 февраля он повторил это

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. В НАТО отметили, что пока не видят реальных признаков деэскалации и сокращения количества российских войск.

Теги: Киев, СМИ, Украина, кризис, вторжение, Богдан Глоба, Сергей Щербина, трансляция, российская агрессия, война в Украине, Reuters, Сергей Каразий
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