"Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении". Глава Общественного прокомментировал скандал с победительницей нацотбора Паш

Он отметил, что Общественное получит официальный ответ от Госпогранслужбы Украины 16 февраля, после чего будет проведено собрание оргкомитета нацотбора, на который пригласят Паш.

"Отдельно, как председатель правления, я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", – написал он.

Глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа сообщила в Facebook, что наблюдательный совет в ближайшие дни соберется на внеочередное заседание для рассмотрения ситуации, которая сложилась вокруг нацотбора на "Евровидение 2022".