Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш представила документы о легальном пересечении границы с Крымом

Согласно документам, Алина Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года Фото: alinapash / Instagram

"Общественное проанализировало ряд обвинений: публичных и поступивших в обращениях граждан. Информация, которая приводится в качестве доказательства нарушения требований нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины", – отмечается в публикации.

В документе, предоставленном Госпогранслужбой Украины, сообщается, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.