Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве

Алина Паш: Я не знала на тот момент, что этот вот хрен будет так выглядеть Фото: alinapash / Instagram

Телеведущая попросила певицу еще раз рассказать про поездку в Крым с учетом того, что незаконное пересечение границы противоречит правилам нацотбора на "Евровидение".

"Да, мы туда [в Крым] ездили на свадьбу. Реально на свадьбу к украинке. Ездили на автобусе, и перед тем я летала из Стамбула через Москву, и потому уже из Ялты, когда я писала, что мой амулет, который бабушка подарила, у меня украли там, я в Facebook писала из Ялты. И сложилось такое впечатление, будто я туда летела. Я не знала на тот момент, что этот вот хрен будет так выглядеть. Все нужные доказательства, справки есть у Общественного. То есть я не нарушала закон. Это было в 2015 году", – рассказала певица Осадчей.

Также Паш прокомментировала фото, которое она сделала в 2017 году в Москве на Красной площади.

"Люди не поняли пранк. Я хотела показать средний палец всей этой системе, показать, как правильно пишется Kyiv, а не Kiev, и, если это не выхватили люди, простите, я так больше не буду делать", – объяснила Паш телеведущей.