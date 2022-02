Зрители дали ей семь баллов, жюри – восемь. Итого – 15.

Алина Паш представляла песню "Тіні забутих предків".

Группа Cloudless выступала дважды, это произошло из-за технических проблем во время первого выступления.

Также выступали в финале:

Barleben – с песней Hear My Words (общее число баллов – семь);

Cloudless – All be Alright (пять);

Michael Soul – Demons (три);

Our Atlantic – "Моя любов" (семь);

Kalush Orchestra – "Стефанія" (14);

Roxolana – Girlzzzz (восемь);

Wellboy – Nozzy Bossy (13).