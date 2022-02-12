Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music

Также клип на песню Nozzy Bossy попал на вкладку “Популярное” в YouТube среди всех музыкальных видео в Украине и на данный момент занимает вторую позицию.

Контекст:

11 февраля Wellboy представил клип на конкурсную песню под названием Nozzy Bossy.

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

В финале, кроме Wellboy, примут участие четыре артиста и три коллектива: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Our Atlantict, Cloudless, Kalush Orchestra. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь. Оценивать выступления финалистов будут участница "Евровидения 2006", певица Тина Кароль, победительница "Евровидения 2016" Джамала и член правления Общественного Ярослав Лодыгин.

После объявления финалистов вокруг нацотбора разгорелось два скандала, связанных с отстранением певца Laud и неотстранением Алины Паш.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Участник из Украины выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.