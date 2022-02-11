  Nozzy Bossy. Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy представил клип на конкурсную песню. Видео

"Nozzy Bossy – песня об энергии земли. Босые ноги — это корни, которые всегда впитывают в себя всю энергию от земли и двигают нас по жизни. Песня призывает не забывать о соприкосновении наших босых ног со своей украинской землей", – говорится в релизе.
По словам артиста, сам себя он считает себя "босяком".
"Иду куда-то, не знаю куда. Но иду босым и мне это в кайф. И эта песня – о людях, с которыми всегда сила земли", – заявил он.
Финал украинского нацотбора состоится в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.
В финале, кроме Wellboy, примут участие четыре артиста и три коллектива: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Our Atlantict, Cloudless, Kalush Orchestra. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь. Оценивать выступления финалистов будут участница "Евровидения 2006", певица Тина Кароль, победительница "Евровидения 2016" Джамала и член правления Общественного Ярослав Лодыгин.
После объявления финалистов вокруг нацотбора разгорелось два скандала, связанных с отстранением певца Laud и неотстранением Алины Паш.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.
Участник из Украины выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.