  Nozzy Bossy. Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy представил клип на конкурсную песню. Видео

Wellboy: Эта песня – о людях, с которыми всегда сила земли Фото предоставлено командой Wellboy

"Nozzy Bossy – песня об энергии земли. Босые ноги — это корни, которые всегда впитывают в себя всю энергию от земли и двигают нас по жизни. Песня призывает не забывать о соприкосновении наших босых ног со своей украинской землей", – говорится в релизе.

Фото со съемок клипа предоставлено командой Wellboy

По словам артиста, сам себя он считает себя "босяком".

"Иду куда-то, не знаю куда. Но иду босым и мне это в кайф. И эта песня – о людях, с которыми всегда сила земли", – заявил он.

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