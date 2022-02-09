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09 февраля, 2022
 
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Участники нацотбора на "Евровидение 2022" Kalush Orchestra ответили на вопрос о возможной необъективности входящей в состав жюри Тины Кароль

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Kalush Orchestra: Если мы победим в нацотборе, то первое место в Европе нам гарантировано
Kalush Orchestra: Если мы победим в нацотборе, то первое место в Европе нам гарантировано
Фото: Арт-завод МЕХАНИКА Иная Земля / Facebook

Участники украинского нацотбора на "Евровидение 2022", группа Kalush Orchestra 8 февраля в интервью "КП в Украине" заявила, что рассчитывает на объективное судейство со стороны членов жюри конкурса – певиц Тины Кароль, Джамалы и члена правления Общественного Ярослава Лодыгина.

"В сети возникла дискуссия по поводу кандидатуры Тины Кароль как члена жюри. Финалист нацотбора Michael Soul был в ее команде на "Голос країни" на [канале "1+1"], она выступает сопродюсером Wellboy. А у вас есть связи среди организаторов или членов жюри?" – спросили у артистов журналисты издания.

"У нас нет никаких связей. Конечно, досадно, когда кто-то из членов жюри может необъективно оценивать участников. Мы надеемся на честную борьбу и объективность в оценке", – заявили артисты.

Музыканты отметили, что принимают участие в нацотборе с песней Stefania" в том числе и ради нового опыта.

"Если говорить о том, а зачем нам победа, то за всю историю "Евровидения" мы не слышали, чтобы читающие рэп группы побеждали. Мы хотим разрушить эти каноны и показать, что рэп в сочетании с украинским фольклором – это круто. Уверен, что Европа поймет рэп в сочетании с этно. И не сомневаюсь, что если мы победим в нацотборе, то первое место в Европе нам гарантировано", – подытожили артисты.

Контекст:

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. 

В финале, кроме Kalush Orchestra, примут участие пять артистов и два коллектива: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantict, Cloudless. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь.

После объявления финалистов вокруг нацотбора разгорелось два скандала, связанных с отстранением певца Laud и неотстранением Алины Паш.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Участник из Украины выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Теги: Евровидение, культура, скандал, Тина Кароль, жюри, финал, Wellboy, Kalush Orchestra, Michael Soul
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