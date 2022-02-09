Участники нацотбора на "Евровидение 2022" Kalush Orchestra ответили на вопрос о возможной необъективности входящей в состав жюри Тины Кароль

Kalush Orchestra: Если мы победим в нацотборе, то первое место в Европе нам гарантировано Фото: Арт-завод МЕХАНИКА Иная Земля / Facebook

"В сети возникла дискуссия по поводу кандидатуры Тины Кароль как члена жюри. Финалист нацотбора Michael Soul был в ее команде на "Голос країни" на [канале "1+1"], она выступает сопродюсером Wellboy. А у вас есть связи среди организаторов или членов жюри?" – спросили у артистов журналисты издания.

"У нас нет никаких связей. Конечно, досадно, когда кто-то из членов жюри может необъективно оценивать участников. Мы надеемся на честную борьбу и объективность в оценке", – заявили артисты.

Музыканты отметили, что принимают участие в нацотборе с песней Stefania" в том числе и ради нового опыта.

"Если говорить о том, а зачем нам победа, то за всю историю "Евровидения" мы не слышали, чтобы читающие рэп группы побеждали. Мы хотим разрушить эти каноны и показать, что рэп в сочетании с украинским фольклором – это круто. Уверен, что Европа поймет рэп в сочетании с этно. И не сомневаюсь, что если мы победим в нацотборе, то первое место в Европе нам гарантировано", – подытожили артисты.