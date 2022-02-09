Участники нацотбора на "Евровидение 2022" Kalush Orchestra ответили на вопрос о возможной необъективности входящей в состав жюри Тины Кароль

"В сети возникла дискуссия по поводу кандидатуры Тины Кароль как члена жюри. Финалист нацотбора Michael Soul был в ее команде на "Голос країни" на [канале "1+1"], она выступает сопродюсером Wellboy. А у вас есть связи среди организаторов или членов жюри?" – спросили у артистов журналисты издания.
"У нас нет никаких связей. Конечно, досадно, когда кто-то из членов жюри может необъективно оценивать участников. Мы надеемся на честную борьбу и объективность в оценке", – заявили артисты.
Музыканты отметили, что принимают участие в нацотборе с песней Stefania" в том числе и ради нового опыта.
"Если говорить о том, а зачем нам победа, то за всю историю "Евровидения" мы не слышали, чтобы читающие рэп группы побеждали. Мы хотим разрушить эти каноны и показать, что рэп в сочетании с украинским фольклором – это круто. Уверен, что Европа поймет рэп в сочетании с этно. И не сомневаюсь, что если мы победим в нацотборе, то первое место в Европе нам гарантировано", – подытожили артисты.
Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.
В финале, кроме Kalush Orchestra, примут участие пять артистов и два коллектива: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantict, Cloudless. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь.
После объявления финалистов вокруг нацотбора разгорелось два скандала, связанных с отстранением певца Laud и неотстранением Алины Паш.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.
Участник из Украины выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.