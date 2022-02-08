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08 февраля, 2022
 
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В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио

Wellboy является финалистом нацотбора на "Евровидение 2022"
Wellboy является финалистом нацотбора на "Евровидение 2022"
Фото: Wellboy / Facebook

Продюсер украинского певца Wellboy (Антона Вельбоя) Юрий Бардаш 8 февраля разместил фрагмент песни под названием Nozzy Bossy, с которой артист примет участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022".

"Голосуй за Wellboy", – подписал ролик Бардаш.

Полную версию конкурсной песни артист представит 11 февраля.

Контекст:

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

В финале, кроме Wellboy, примут участие четыре артистов и три коллектива: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantict, Kalush Orchestra, Cloudless. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь.

После объявления финалистов вокруг нацотбора разгорелось два скандала, связанных с отстранением певца Laud и неотстранением Алины Паш.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Участник из Украины выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Теги: Евровидение, конкурс, Юрий Бардаш, нацотбор, продюсер, финал, Wellboy
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В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
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