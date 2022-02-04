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04 февраля, 2022
 
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Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали второго члена жюри

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Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля
Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля
Фото: suspilne.eurovision / Instagram

Член правления Общественного вещания Ярослав Лодыгин стал вторым членом жюри украинского национального отбора на "Евровидение 2022". Об этом организаторы сообщили 4 февраля в Instagram.

Лодыгин будет оценивать выступления финалистов вместе с украинской певицей Тиной Кароль. Имя третьего судьи пока не называется.

Контекст:

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

В финале примут участие пять артистов и три коллектива: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantict, Cloudless, Kalush Orchestra. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь.

После объявления финалистов вокруг нацотбора разгорелось два скандала, связанных с отстранением певца Laud и неотстранением Алины Паш.

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Украинский представитель выступит в первом полуфиналеВ этот же день на сцену выйдут участники из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Теги: Евровидение, конкурс, Тина Кароль, Ярослав Лодыгин, нацотбор, жюри, финал, Евровидение 2022
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