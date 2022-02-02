Продюсер Поляковой Ясинский озвучил причину, по которой известные артисты отказываются от участия в нацотборе на "Евровидение"

По словам Ясинского, вред от таких скандалов для артистов больше, чем "польза от участия в конкурсе".

"По этой причине звезды шоу-бизнеса и профессиональные артисты давно отказываются участвовать в отборе, а многие молодые исполнители идут на отбор не для победы в нем, а только чтобы заявить о себе, – сказал он. – Поэтому мы предпочитаем подождать, когда организаторы совместно с музыкальным сообществом, а не в одностороннем порядке проведут серьезную работу над качеством проведения отбора, работу над ошибками. Обсудят в открытой дискуссии ценностные вопросы и гарантии их соответствий для того, чтобы участие Украины в крупнейшем в мире музыкальном конкурсе было результатом большой работы артистов, организаторов, журналистов и критиков, проходило в атмосфере взаимного уважения и профессионализма. А главное – приносило Украине победные места, реальный коммерческий успех и популярность наших артистов в Европе".

Ясинский признался, что организаторы нацотбора приглашали Полякову принять в нем участие, но она отказалась.