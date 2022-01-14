"Что это будет за песня и куда, скоро узнаете". Полякова показала, как в Испании записывает англоязычную песню со шведским продюсером и "гакает"

"Я нахожусь за границей. И мы будем делать сейчас песню. А что это будет за песня и куда, я вам не скажу. Но вы скоро все узнаете", – заявила артистка.
Продюсер певицы и основатель украинской компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский 13 января также разместил в Facebook совместное фото с Хансоном. Ясинский отметил, что снимок был сделан в Малаге (Испания), где у Хансона своя студия.
"Мы делаем англоязычную песню с Хансоном. Думаю, получится очень круто! Отличная мелодия, текст, характер – все, как нам нужно! Все про Олю", – написал он.
"Со шведской песней надо сразу на "Евровидение", – отреагировали подписчики.
Ясинский также показал фрагмент записи новой песни. В ролике певица иронизирует над своим английским произношением.
"Я даже в английском языке гакаю", – заявила она.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).