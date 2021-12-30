  "Секс с партнером и секс с вибратором ничем не отличаются". Полякова призвала использовать вибраторы

По словам ведущей, секс с партнером и секс с помощью различных интимных приборов ничем не отличаются по степени благотворного влияния на здоровье.
"Кроме эмоциональной составляющей, когда вы влюблены и когда у вас бабочки в животе", – уточнила Полякова.
Тем же женщинам, которые давно живут в браке и не испытывают влюбленности, как в начале отношений, она посоветовала комбинировать оба варианта секса – и с мужем, и с вибратором.
"Секс с партнером, с которым прожил 15 лет, и секс с вибратором, наверное, ничем не отличаются. Комбинируем, комбинируем!" – призвала Полякова.
Комментарий певицы можно услышать с 38-й минуты.
Полякова дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008-м певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" вышел 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.
Ранее в этом же эфире YouTube-шоу, посвященном интимному здоровью женщин, певица призналась, что лишилась девственности в 16 лет, не приемлет анальный секс, подчеркнула, что не избегает близости во время месячных, а еще обожает лысых мужчин и не любит секс после ссоры.