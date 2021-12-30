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30 декабря, 2021
 
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"Секс с партнером и секс с вибратором ничем не отличаются". Полякова призвала использовать вибраторы

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Оля Полякова призвала женщин, давно живущих в браке, не стесняться комбинировать оба варианта секса
Оля Полякова призвала женщин, давно живущих в браке, не стесняться комбинировать оба варианта секса
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова в новом выпуске шоу "Взрослые девочки", которое 28 декабря вышло на YouTube-канале ее соведущей Маши Ефросининой и было посвящено интимному здоровью женщин, призвала использовать вибраторы.

По словам ведущей, секс с партнером и секс с помощью различных интимных приборов ничем не отличаются по степени благотворного влияния на здоровье.

"Кроме эмоциональной составляющей, когда вы влюблены и когда у вас бабочки в животе", – уточнила Полякова.

Тем же женщинам, которые давно живут в браке и не испытывают влюбленности, как в начале отношений, она посоветовала комбинировать оба варианта секса – и с мужем, и с вибратором.

"Секс с партнером, с которым прожил 15 лет, и секс с вибратором, наверное, ничем не отличаются. Комбинируем, комбинируем!" – призвала Полякова.

Комментарий певицы можно услышать с 38-й минуты.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Полякова дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008-м певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" вышел 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.

Ранее в этом же эфире YouTube-шоу, посвященном интимному здоровью женщин, певица призналась, что лишилась девственности в 16 лет, не приемлет анальный секс, подчеркнула, что не избегает близости во время месячных, а еще обожает лысых мужчин и не любит секс после ссоры.

Теги: секс, женщины, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина, мужчины, интим, Взрослые девочки
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