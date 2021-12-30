  "Секс с партнером и секс с вибратором ничем не отличаются". Полякова призвала использовать вибраторы

Оля Полякова призвала женщин, давно живущих в браке, не стесняться комбинировать оба варианта секса Фото: polyakovamusic / Instagram

По словам ведущей, секс с партнером и секс с помощью различных интимных приборов ничем не отличаются по степени благотворного влияния на здоровье.

"Кроме эмоциональной составляющей, когда вы влюблены и когда у вас бабочки в животе", – уточнила Полякова.

Тем же женщинам, которые давно живут в браке и не испытывают влюбленности, как в начале отношений, она посоветовала комбинировать оба варианта секса – и с мужем, и с вибратором.

"Секс с партнером, с которым прожил 15 лет, и секс с вибратором, наверное, ничем не отличаются. Комбинируем, комбинируем!" – призвала Полякова.

Комментарий певицы можно услышать с 38-й минуты.

ВИДЕО

Видео: Маша Ефросинина / YouTube