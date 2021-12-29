  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?

"У нас был дикий интерес к этому всему. У нас же ничего не было. Все было запрещено. Я когда у родителей нашла порнокарты, это был просто какой-то шок – я наконец-то увидела женскую письку!" – поделилась воспоминаниями певица.

Она призналась, что сравнивала увиденное на картинке с собой.

"Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?" – рассказала артистка, высоко подняв ногу перед камерой.

Ответ Поляковой прозвучал на 19-й минуте видео.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube