  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?

"У нас был дикий интерес к этому всему. У нас же ничего не было. Все было запрещено. Я когда у родителей нашла порнокарты, это был просто какой-то шок – я наконец-то увидела женскую письку!" – поделилась воспоминаниями певица.
Она призналась, что сравнивала увиденное на картинке с собой.
"Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?" – рассказала артистка, высоко подняв ногу перед камерой.
Ответ Поляковой прозвучал на 19-й минуте видео.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" вышел 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.
Ранее певица призналась, что лишилась действенности в 16 лет, не приемлет анальный секс и не избегает близости во время месячных.