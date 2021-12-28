  "Есть вещи, которые мужчины хотят с нами делать, а для нас это больно". Полякова откровенно рассказала о своих табу в сексе

По словам певицы, она не приемлет анальный секс.
"Считаю, есть вещи, которые мужчины хотят с нами делать, а для нас это больно и неприятно. Очень часто мужчина говорит: "А давай как-то в такую дырочку", которая не приспособлена – она выход вообще-то, а не вход. Идти на поводу у мужчины и его таких немножечко животных желаний считаю табуированным", – призналась певица.
По словам Поляковой, мужчинам нравятся раскрепощенные женщины, которым нравится секс и эксперементы.
Комментарий Поляковой о ее табу в сексе начинается с 30-й минуты видео.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).