  "Есть вещи, которые мужчины хотят с нами делать, а для нас это больно". Полякова откровенно рассказала о своих табу в сексе

Полякова: Идти на поводу мужчины и его таких немножечко животных желаний считаю табуированным Фото: polyakovamusic / Instagram

По словам певицы, она не приемлет анальный секс.

"Считаю, есть вещи, которые мужчины хотят с нами делать, а для нас это больно и неприятно. Очень часто мужчина говорит: "А давай как-то в такую дырочку", которая не приспособлена – она выход вообще-то, а не вход. Идти на поводу у мужчины и его таких немножечко животных желаний считаю табуированным", – призналась певица.

По словам Поляковой, мужчинам нравятся раскрепощенные женщины, которым нравится секс и эксперементы.

Комментарий Поляковой о ее табу в сексе начинается с 30-й минуты видео.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube