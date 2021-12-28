  "Я люблю гостей, но это не означает, что можно прийти в мой дом и насрать в прихожей". Ефросинина резко высказалась о своих хейтерах

"Да, я удаляю хейтерские комментарии. Я все понимаю про публичность: ты сама выставляешь – будь добра слушать, что о тебе говорят. Но, допустим, я очень гостеприимный человек и люблю принимать гостей, но это не означает, что можно прийти ко мне в дом и насрать у меня в прихожей. Приходите, проходите к столу, садитесь, разговаривайте, стол ваш, но срать не надо", – заявила ведущая.
Ефросинина также сообщила, что не накручивает лайки под интервью с знаменитостями на своем YouTube-канале.
"Это же чистой воды самообман. Какой смысл этим заниматься", – резюмировала она.
Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).
Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает для своего канала на YouTube программы "Экзамен" и "Взрослые девочки".