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27 декабря, 2021
 
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"Она приняла решение, что хочет быть ближе к нам". Ефросинина заявила, что ее 17-летняя дочь вернулась из Канады в Украину

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Ефросинина о дочери: Так получилось, что она попала во взрослую жизнь за границей в разгар пандемии, она не видела ни страны, ни города, она не видела ничего
Ефросинина о дочери: Так получилось, что она попала во взрослую жизнь за границей в разгар пандемии, она не видела ни страны, ни города, она не видела ничего
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 декабря в программе "Світське життя" на "1+1" рассказала, что ее 17-летняя дочь Нана экстерном сдала экзамены в канадском колледже за оба полугодия и вернулась в Украину.

"Так получилось, что она попала во взрослую жизнь за границей именно в разгар пандемии, она не видела ни страны, ни города, она не видела ничего. Она жила в резиденции. И понимание, что она живет за 10 тыс. км от нас, и если у нее заболит живот, то ей некуда идти, что-то в ней перевернуло, и она приняла решение, что хочет быть ближе к нам", – рассказала ведущая.

По словам Ефросининой, ее дочь планирует получать высшее образование в одной из европейских стран.

"Мы выбрали пятерку университетов от самого высшего уровня, где надо почки продавать, до самого меньшего. Она будет идти на коммуникации, социологию даже несколько раз я слышала слово "политология", – подытожила Ефросинина.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Нана (2004) – старшая дочь Ефросининой. В феврале 2021 года ведущая в эфире "Світського життя" на "1+1" сообщила, что ее дочь учится в канадском колледже.

Ефросинина также воспитывает сына Александра (2014). Отец детей – украинский бизнесмен Тимур Хромаев. Ефросинина вышла за него замуж в 2003 году.

Теги: телеведущая, семья, Маша Ефросинина
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