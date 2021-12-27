  "Она приняла решение, что хочет быть ближе к нам". Ефросинина заявила, что ее 17-летняя дочь вернулась из Канады в Украину

Ефросинина о дочери: Так получилось, что она попала во взрослую жизнь за границей в разгар пандемии, она не видела ни страны, ни города, она не видела ничего Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Так получилось, что она попала во взрослую жизнь за границей именно в разгар пандемии, она не видела ни страны, ни города, она не видела ничего. Она жила в резиденции. И понимание, что она живет за 10 тыс. км от нас, и если у нее заболит живот, то ей некуда идти, что-то в ней перевернуло, и она приняла решение, что хочет быть ближе к нам", – рассказала ведущая.

По словам Ефросининой, ее дочь планирует получать высшее образование в одной из европейских стран.

"Мы выбрали пятерку университетов от самого высшего уровня, где надо почки продавать, до самого меньшего. Она будет идти на коммуникации, социологию даже несколько раз я слышала слово "политология", – подытожила Ефросинина.

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Видео: Світське життя / YouTube