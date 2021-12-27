"Попка у тебя – только целовать", "Невероятная". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом

Спортсменка позирует в кадре, стоя на левой ноге с запрокинутой головой. Согнутую в колене правую ногу легкоатлетка подняла вверх.
"Всю свою жизнь я учусь летать и мечтаю научиться еще лучше! Это то, чем я живу, люблю, мотивируюсь и вдохновляюсь", – написала 26-летняя спортсменка.
"Попка у тебя – только целовать", – отреагировали в сети.
"Вы невероятная. Мотивируете таких ленивых, как я, двигаться и хотя бы немного физкультурой заниматься", – написал один из поклонников спортсменки.
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Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.
Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.