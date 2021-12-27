"Попка у тебя – только целовать", "Невероятная". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом

Бех-Романчук: Всю свою жизнь я учусь летать Фото: marynabekh / Instagram

Спортсменка позирует в кадре, стоя на левой ноге с запрокинутой головой. Согнутую в колене правую ногу легкоатлетка подняла вверх.

"Всю свою жизнь я учусь летать и мечтаю научиться еще лучше! Это то, чем я живу, люблю, мотивируюсь и вдохновляюсь", – написала 26-летняя спортсменка.

"Попка у тебя – только целовать", – отреагировали в сети.

"Вы невероятная. Мотивируете таких ленивых, как я, двигаться и хотя бы немного физкультурой заниматься", – написал один из поклонников спортсменки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)