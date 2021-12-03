"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца

Спортсменка позирует в кадре в черном кружевном белье, накинув на плечи белую рубашку. Ее супруг изображен позади нее в джинсах и рубашке с расстегнутыми пуговицами.
"У нас часто спрашивают в интервью, как часто мы видимся и сколько времени мы проводим вместе. Мы видимся раз в месяц на несколько дней, иногда даже так не выходит из-за наших плотных графиков! Но именно в таком ритме мы строили наши отношения и нашу семью, и, вероятно, здесь присутствует определенный шарм и романтика. Сейчас несколько дней вместе дома и мы ценим каждую минутку", – написала Бех-Романчук.
"Титьки", – отреагировали пользователи сети.
"Очень", – оценили фото пары поклонники.
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Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.
Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.