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05 декабря, 2021
 
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"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца

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Бех-Романчук об отношениях с мужем: Мы видимся раз в месяц на несколько дней
Бех-Романчук об отношениях с мужем: Мы видимся раз в месяц на несколько дней
Фото: marynabekh / Instagram

Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы 2021 года Марина Бех-Романчук 3 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в объятиях своего мужа, украинского пловца Михаила Романчука.

Спортсменка позирует в кадре в черном кружевном белье, накинув на плечи белую рубашку. Ее супруг изображен позади нее в джинсах и рубашке с расстегнутыми пуговицами.

"У нас часто спрашивают в интервью, как часто мы видимся и сколько времени мы проводим вместе. Мы видимся раз в месяц на несколько дней, иногда даже так не выходит из-за наших плотных графиков! Но именно в таком ритме мы строили наши отношения и нашу семью, и, вероятно, здесь присутствует определенный шарм и романтика. Сейчас несколько дней вместе дома и мы ценим каждую минутку", – написала Бех-Романчук.

"Титьки", – отреагировали пользователи сети.

"Очень", – оценили фото пары поклонники.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.

Теги: спорт, фотосессия, Михаил Романчук, грудь, белье, Марина Бех-Романчук
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