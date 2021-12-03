"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца

Бех-Романчук об отношениях с мужем: Мы видимся раз в месяц на несколько дней Фото: marynabekh / Instagram

Спортсменка позирует в кадре в черном кружевном белье, накинув на плечи белую рубашку. Ее супруг изображен позади нее в джинсах и рубашке с расстегнутыми пуговицами.

"У нас часто спрашивают в интервью, как часто мы видимся и сколько времени мы проводим вместе. Мы видимся раз в месяц на несколько дней, иногда даже так не выходит из-за наших плотных графиков! Но именно в таком ритме мы строили наши отношения и нашу семью, и, вероятно, здесь присутствует определенный шарм и романтика. Сейчас несколько дней вместе дома и мы ценим каждую минутку", – написала Бех-Романчук.

"Титьки", – отреагировали пользователи сети.

"Очень", – оценили фото пары поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)