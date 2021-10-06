"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике

"Morning", – подписала фото спортсменка, отметив, что находится на отдыхе в Египте.

"Твои глаза", – отреагировал на фото украинский ведущий Алексей Дивеев-Церковный.

"Горячая, чувственная и соблазнительная красотка", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Красивая грудь. Не понимаю, как я раньше не замечал?" – написал в комментариях один из поклонников украинской чемпионки.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.