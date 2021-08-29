"Ошеломительно", "Шикарная", "Самая красивая". Украинская легкоатлетка Бех-Романчук засветила ягодицы и пресс

"Никогда не смотрю назад, только вперед", – подписала фото Бех-Романчук.

За пару часов ее пост набрал больше 13,4 тыс. лайков.

"Выглядите ошеломительно", – оставил под постом комментарий пользователь с ником kabbu_singh.

"Самая шикарная", – считает __.veronika.09.__.

"Этот пресс…" – восхитился lewiscaleb.

"Самая красивая женщина в мире", – убежден aniocarlos.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов в Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка с 2018 года замужем за Михаилом Романчуком – пятикратным чемпионом Европы, призером чемпионатов мира 2017-го и 2019 годов, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2020 в Токио.