"Дети не смогут от них убежать, уплыть, упрыгать". Футболист Пятов показал "супернянь" для своих четырех детей

По словам Пятова, он давно искал встречи с такими "супернянями" Фото: piat30 / Instagram

К посту Пятов приложил свое фото с женой Юлией и тремя младшими детьми. Кроме них на снимке запечатлены еще два человека, которых футболист в шутку и назвал "супернянями" – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио Михаил Романчук и его жена, чемпионка Европы 2021 года по легкой атлетике Марина Бех-Романчук.

"Нашли супернянь выходного дня. В чем их преимущество? Ваши дети не смогут от них далеко убежать, уплыть, упрыгать. Уже год планировали встретиться с Мишей Романчуком и Мариной Бех. Все никак. Графики тренировок не совпадают. Это день настал. Ребята, спасибо за встречу", – написал Пятов.

"Большая концентрация легенд и классных людей на одном фото", – прокомментировал фото пользователь соцсети с ником dan_vereitin.

"Встреча спортсменов, которые стали гордостью Украины!" – написал bogdandoletskiy.

"Каждый в чем-то чемпион на этом фото", – резюмировал vitaliirom4.

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