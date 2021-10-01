"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини

Спортсмены позируют в кадре спиной к объективу, держась за руки во время поцелуя. Бех-Романчук отметила, что фото сделаны с разницей в два года.

"Скажите, сильно ли мы изменились за эти два года?" – написала она.

"Плавки и купальник точно поменялись", – написали фолловеры.

"Попа еще красивее стала", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Не могу налюбоваться вами", – отреагировали подписчики.

View this post on Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)