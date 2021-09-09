Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали

Романчук на Олимпиаде в Токио завоевал бронзу в заплыве на 800 метров вольным стилем и серебро в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем Фото: misha_romanchuk / Instagram

"За бронзу – $55 тыс. (порядка 1,5 млн грн), за серебро – $80 тыс. (около 2,1 млн грн). Получил трехкомнатную квартиру в центре Ровно и от горсовета – по 480 тыс. грн за каждую медаль", – сообщил он.

По словам спортсмена, деньги он планирует вложить в свое будущее.

"Коммерческая недвижимость, возможно, пара квартир", – уточнил он.