Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали

"За бронзу – $55 тыс. (порядка 1,5 млн грн), за серебро – $80 тыс. (около 2,1 млн грн). Получил трехкомнатную квартиру в центре Ровно и от горсовета – по 480 тыс. грн за каждую медаль", – сообщил он.
По словам спортсмена, деньги он планирует вложить в свое будущее.
"Коммерческая недвижимость, возможно, пара квартир", – уточнил он.
Романчук родился в 1996 году в Ровно. На Олимпиаде в Токио он 29 июля завоевал бронзу в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, а 1 августа – серебряную медаль в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Романчук – пятикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Украины. Супруга спортсмена – украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук.
На Олимпиаде 2020 украинские спортсмены завоевали 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. Как сообщали в Министерстве молодежи и спорта, за призовые места на Играх спортсмены получат от государства вознаграждение: за олимпийское золото – $125 тыс. (более 3,34 млн грн по курсу НБУ), за серебро – $80 тыс. (2,14 млн грн), за бронзу – $55 тыс. (1,47 млн грн).