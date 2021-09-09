Пловец Романчук рассказал, за сколько дней до соревнований они с женой прекращают заниматься сексом

"Обычно около 10", – уточнил он.

Отвечая на вопрос, какая часть тела жены ему нравится больше всего, пловец признался, что это ягодицы.

Контекст:

Романчук родился в 1996 году в Ровно. На Олимпиаде в Токио он 29 июля завоевал бронзу в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, а 1 августа – серебряную медаль в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем. За свои награды он получил $135 тыс. призовых, квартиру в центре Ровно и 960 тыс. грн от ровенского горсовета.

Романчук – пятикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Украины.

В сентябре 2018 года Романчук женился на украинской легкоатлетке Марине Бех. После свадьбы спортсменка взяла двойную фамилию.