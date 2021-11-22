Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2021
 
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"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини

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Бех-Романчук: Долгожданный выходной
Бех-Романчук: Долгожданный выходной
Фото: marynabekh / Instagram

Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы 2021 года Марина Бех-Романчук 21 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в зеленом бикини во время отдыха в бассейне.

"Долгожданный выходной", – подписала она фото.

"Горячо! Горячо!" – отреагировали пользователи сети.

"Такая красивая женщина и такое сексуальное тело", – оценили поклонники.

"Что за бомба?" – прокомментировали фото фолловеры.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.

Теги: купальник, отдых, Марина Бех-Романчук
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