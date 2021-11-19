"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео

Во время съемки ролика Бех-Романчук была в белом топе и спортивных коротких шортах.

"Упражнения, которые я очень часто использую и охотно делюсь с вами. Надеюсь, ваши ягодицы будут гореть, как и мои", – написала спортсменка.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.