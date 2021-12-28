  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных

"Я не люблю секс во время женского цикла", – призналась Ефросинина.
"Я люблю секс во время цикла, меня это никогда не останавливало", – парировала Полякова.
"Тебе нравится, когда много крови?" – удивилась Ефросинина.
"Зачем много крови? Продаются в аптеках специальные штучки для занятий сексом во время месячных. Это такая губочка, которая вставляется туда, и вот, пожалуйста, никакой крови, ничего", – поделилась опытом певица.
Она отметила, что секс помогает ей избавиться от болезненных ощущений во время месячных.
"Поэтому вместо того, чтобы выпить таблеточку ибупрофена, лучше..." – заявила Полякова, не став заканчивать фразу.
"Запустить "ибупрочлен" в себя", – закончила фразу Ефросинина.
Комментарий Поляковой о сексе во время месячных можно послушать на 27-й минуте видео.
Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" вышел 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина обсуждают различные женские темы.
В одном из выпусков Полякова ударила Ефросинину в плечо, а в последним ведущая спасла жизнь певице.