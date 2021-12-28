  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных

Ефросинина – Поляковой: Тебе нравится, когда много крови? Скриншот: Маша Ефросинина / YouTube

"Я не люблю секс во время женского цикла", – призналась Ефросинина.

"Я люблю секс во время цикла, меня это никогда не останавливало", – парировала Полякова.

"Тебе нравится, когда много крови?" – удивилась Ефросинина.

"Зачем много крови? Продаются в аптеках специальные штучки для занятий сексом во время месячных. Это такая губочка, которая вставляется туда, и вот, пожалуйста, никакой крови, ничего", – поделилась опытом певица.

Она отметила, что секс помогает ей избавиться от болезненных ощущений во время месячных.

"Поэтому вместо того, чтобы выпить таблеточку ибупрофена, лучше..." – заявила Полякова, не став заканчивать фразу.

"Запустить "ибупрочлен" в себя", – закончила фразу Ефросинина.

Комментарий Поляковой о сексе во время месячных можно послушать на 27-й минуте видео.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube