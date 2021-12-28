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28 декабря, 2021
 
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"Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных

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Ефросинина Поляковой: Тебе нравится, когда много крови?
Ефросинина – Поляковой: Тебе нравится, когда много крови?
Скриншот: Маша Ефросинина / YouTube

28 декабря на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой вышел седьмой эпизод шоу "Взрослые девочки", которое она ведет вместе с украинской певицей Олей Поляковой. Новая передача была посвящена интимному здоровью – ведущие в том числе затронули тему секса во время месячных.

"Я не люблю секс во время женского цикла", – призналась Ефросинина.

"Я люблю секс во время цикла, меня это никогда не останавливало", – парировала Полякова.

"Тебе нравится, когда много крови?" – удивилась Ефросинина.

"Зачем много крови? Продаются в аптеках специальные штучки для занятий сексом во время месячных. Это такая губочка, которая вставляется туда, и вот, пожалуйста, никакой крови, ничего", – поделилась опытом певица.

Она отметила, что секс помогает ей избавиться от болезненных ощущений во время месячных.

"Поэтому вместо того, чтобы выпить таблеточку ибупрофена, лучше..." – заявила Полякова, не став заканчивать фразу.

"Запустить "ибупрочлен" в себя", – закончила фразу Ефросинина.

Комментарий Поляковой о сексе во время месячных можно послушать на 27-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" вышел 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина обсуждают различные женские темы. 

В одном из выпусков Полякова ударила Ефросинину в плечо, а в последним ведущая спасла жизнь певице.

Теги: секс, Оля Полякова, Маша Ефросинина, менструация
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