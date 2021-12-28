  "Я чуть не умерла". Ефросинина на съемках шоу "Взрослые девочки" спасла Поляковой жизнь. Видео

Ефросинина – Поляковой: Я тебе спасла жизнь. Помни это Скриншот: Маша Ефросинина / YouTube

В какой-то момент Полякова захотела высказать свое мнение на тему раннего секса, но подавилась едой.

"Все, п...здец", – заявила она.

В это время Ефросинина соскочила с места и с помощью приема Геймлиха помогла Поляковой избавиться от куска пищи.

"Я тебе спасла жизнь. Помним это", – заявила она.

"То есть я только что чуть не умерла, что ли?" – уточнила певица.

"Тебе бы никто не дал умереть", – заверила Ефросинина.

"Нельзя есть и говорить", – сделала выводы Полякова.

Этот момент запечатлен на 20-й минуте видео.

ВИДЕО

Видео: Маша Ефросинина / YouTube