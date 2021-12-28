  "Я чуть не умерла". Ефросинина на съемках шоу "Взрослые девочки" спасла Поляковой жизнь. Видео

В какой-то момент Полякова захотела высказать свое мнение на тему раннего секса, но подавилась едой.
"Все, п...здец", – заявила она.
В это время Ефросинина соскочила с места и с помощью приема Геймлиха помогла Поляковой избавиться от куска пищи.
"Я тебе спасла жизнь. Помним это", – заявила она.
"То есть я только что чуть не умерла, что ли?" – уточнила певица.
"Тебе бы никто не дал умереть", – заверила Ефросинина.
"Нельзя есть и говорить", – сделала выводы Полякова.
Этот момент запечатлен на 20-й минуте видео.
Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" состоялся 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина обсуждают различные женские темы.
В одном из выпусков Полякова ударила Ефросинину в плечо.