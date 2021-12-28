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28 декабря, 2021
 
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"Я чуть не умерла". Ефросинина на съемках шоу "Взрослые девочки" спасла Поляковой жизнь. Видео

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Ефросинина Поляковой: Я тебе спасла жизнь. Помни это
Ефросинина – Поляковой: Я тебе спасла жизнь. Помни это
Скриншот: Маша Ефросинина / YouTube

28 декабря на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой вышел новый эпизод шоу "Взрослые девочки", которое она ведет вместе с украинской певицей Олей Поляковой. Во время съемки Полякова и Ефросинина обсуждали вопросы интимного здоровья, сидя за сервированным столом.

В какой-то момент Полякова захотела высказать свое мнение на тему раннего секса, но подавилась едой.

"Все, п...здец", – заявила она.

В это время Ефросинина соскочила с места и с помощью приема Геймлиха помогла Поляковой избавиться от куска пищи.

"Я тебе спасла жизнь. Помним это", – заявила она.

"То есть я только что чуть не умерла, что ли?" – уточнила певица.

"Тебе бы никто не дал умереть", – заверила Ефросинина.

"Нельзя есть и говорить", – сделала выводы Полякова.

Этот момент запечатлен на 20-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" состоялся 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина обсуждают различные женские темы. 

В одном из выпусков Полякова ударила Ефросинину в плечо.

Теги: здоровье, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина
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