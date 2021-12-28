  "Это было темное место. Он меня вылизывал по пояс". Полякова рассказала, во сколько лет лишилась девственности

Полякова: Я очень хотела избавиться от этой девственности к чертовой матери, и вот я избавилась, и зря, кстати Фото: polyakovamusic / Instagram

По словам артистки, отношения с ее первым бойфрендом у нее начались в 14 лет, а их свидания проходили в подъезде дома на пятом этаже – между крышей и площадкой.

"Там было темное место. Это были только поцелуи. Это не был оральный секс, но он меня вылизывал где-то по пояс, наверное. До сих пор это у меня такие самые яркие... Когда каждое прикосновение было каким-то в космос улетабельным", – призналась артистка.

Полякова также рассказала, что лишилась девственности в 16 лет, когда училась в музыкальном училище.

"Мой первый секс был ужасным. Я очень хотела избавиться от этой девственности к чертовой матери, и вот я избавилась, и зря, кстати", – подытожила она.

Комментарий певицы о первом бойфренде и лишении девственности начинается на 17-й минуте видео.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube