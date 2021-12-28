  "Это было темное место. Он меня вылизывал по пояс". Полякова рассказала, во сколько лет лишилась девственности

По словам артистки, отношения с ее первым бойфрендом у нее начались в 14 лет, а их свидания проходили в подъезде дома на пятом этаже – между крышей и площадкой.
"Там было темное место. Это были только поцелуи. Это не был оральный секс, но он меня вылизывал где-то по пояс, наверное. До сих пор это у меня такие самые яркие... Когда каждое прикосновение было каким-то в космос улетабельным", – призналась артистка.
Полякова также рассказала, что лишилась девственности в 16 лет, когда училась в музыкальном училище.
"Мой первый секс был ужасным. Я очень хотела избавиться от этой девственности к чертовой матери, и вот я избавилась, и зря, кстати", – подытожила она.
Комментарий певицы о первом бойфренде и лишении девственности начинается на 17-й минуте видео.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).