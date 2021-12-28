Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2021
 
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"Это было темное место. Он меня вылизывал по пояс". Полякова рассказала, во сколько лет лишилась девственности

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Полякова: Я очень хотела избавиться от этой девственности к чертовой матери, и вот я избавилась, и зря, кстати
Полякова: Я очень хотела избавиться от этой девственности к чертовой матери, и вот я избавилась, и зря, кстати
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова в новом выпуске шоу "Взрослые девочки", которое 28 декабря вышло на канале ее соведущей Маши Ефросининой в YouTube, рассказала о своем первом бойфренде и призналась, что лишилась девственности в 16 лет, но уже с другим мужчиной.

По словам артистки, отношения с ее первым бойфрендом у нее начались в 14 лет, а их свидания проходили в подъезде дома на пятом этаже – между крышей и площадкой.

"Там было темное место. Это были только поцелуи. Это не был оральный секс, но он меня вылизывал где-то по пояс, наверное. До сих пор это у меня такие самые яркие... Когда каждое прикосновение было каким-то в космос улетабельным", – призналась артистка.

Полякова также рассказала, что лишилась девственности в 16 лет, когда училась в музыкальном училище. 

"Мой первый секс был ужасным. Я очень хотела избавиться от этой девственности к чертовой матери, и вот я избавилась, и зря, кстати", – подытожила она.

Комментарий певицы о первом бойфренде и лишении девственности начинается на 17-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Теги: секс, Оля Полякова, певица
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