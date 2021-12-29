  "Обожаю лысых. У них головы похожи на члены". Гладившая лысину Потапа Полякова рассказала, какие мужчины ей нравятся

"Я обожаю лысых мужиков. У них головы похожи на члены. Это очень круто", – призналась певица.

Ранее артистку сняли на видео, когда на съемках шоу "Голос країни" на "1+1" она массировала лысину своего коллеги по проекту, украинского певца и продюсера Потапа.

У супруга певицы, украинского бизнесмена Вадима Буряковского также нет волос на голове.

Комментарий артистки прозвучал на 10-й минуте видео.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube