  "Обожаю лысых. У них головы похожи на члены". Гладившая лысину Потапа Полякова рассказала, какие мужчины ей нравятся

"Я обожаю лысых мужиков. У них головы похожи на члены. Это очень круто", – призналась певица.
Ранее артистку сняли на видео, когда на съемках шоу "Голос країни" на "1+1" она массировала лысину своего коллеги по проекту, украинского певца и продюсера Потапа.
У супруга певицы, украинского бизнесмена Вадима Буряковского также нет волос на голове.
Комментарий артистки прозвучал на 10-й минуте видео.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008-м певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова и Буряковский воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" вышел 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.
Ранее певица призналась, что лишилась действенности в 16 лет, не приемлет анальный секс и не избегает близости во время месячных.